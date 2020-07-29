Число вызовов скорой помощи в Алматы снизилось в 4 раза - Сагинтаев

Алматы. 28 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства доложил о результатах трехнедельного карантина в мегаполисе, передает Kazakhstan Today.

По словам Сагинтаева, число вызовов скорой помощи с подозрением на пневмонии и COVID-19 в Алматы снизилось в 4 раза. Кроме того, более чем в 2 раза снизилось число госпитализаций. Также в 2 раза снизилось количество обращений в поликлиники.

Общий коечный фонд составил 6096 коек. Процент занятости коек снижен с 90 до 50%. В ближайшее время планируется увеличение инфекционных коек стационаров первого эшелона для тяжелобольных - на 1015 койко-мест", - доложил аким.

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