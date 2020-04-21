Число заболевших COVID-19 в Казахстане достигло 1735

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.25 20 апреля в Казахстане зарегистрировано 24 новых случая коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Кызылординской области - 1, городе Нур-Султане - 9, городе Алматы - 1, городе Шымкенте - 4, Западно-Казахстанской области - 1, Павлодарской области - 4, Костанайской области - 4", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1735 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 381 случай, Алматы - 525 случаев, Карагандинской области - 93 случая, Акмолинской области - 82 случая, Атырауской области - 80 случаев, Жамбылской области - 61 случай, Шымкенте - 71 случай, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 44 случая, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 30 случаев, Мангистауской области - 12 случаев, Кызылординской области - 149 случаев, Западно-Казахстанской области - 63 случая, Туркестанской области - 60 случаев, Костанайской области - 19 случаев.

Выявленные 19 апреля 11 человек в Алматы - из числа контактных, находившихся на карантине в провизорных госпиталях.

Вчера с диагнозом COVID-19 в городе скончались ещё два человека. Оба умерших находились в крайне тяжелом состоянии.

Один из них мужчина 1958 года рождения. У пациента, помимо инфекции, имелись сопутствующие заболевания, такие как острый деструктивный панкреатит, анемия тяжелой степени, артериальная гипертония. Умер от остановки сердечной деятельности. Вторая - женщина 1931 года рождения, также находилась в крайне тяжелом состоянии с сопутствующими диагнозами: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, дисциркуляторная энцефалопатия", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Итого в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 436 человек с учётом пациентки из Алматинской области.

У двоих пациентов состояние крайне тяжелое, у 6 - тяжелое, у 138 - средней степени тяжести и у остальных - удовлетворительное.

Выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 84 пациента.

В провизорных госпиталях находятся 294 человека, на карантинной изоляции 520, на домашнем карантине - 9764.

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