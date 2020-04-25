Число заболевших COVID-19 в Казахстане достигло 2376

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Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.25 24 апреля в Казахстане зарегистрировано 45 новых случаев коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 5, Алматы - 23, Павлодарской области - 4, Западно-Казахстанской области - 1, Акмолинской области - 3, Алматинской области - 3, Жамбылской области - 3", - говорится в сообщении оперативного штаба.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2376 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 438 случаев, Алматы - 787 случаев, Карагандинской области - 108 случаев, Акмолинской области - 88 случаев, Атырауской области - 84 случая, Жамбылской области - 101 случай, Шымкенте - 139 случаев, Восточно-Казахстанской области - 15 случаев, Алматинской области - 72 случая, Актюбинской области - 55 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 66 случаев, Мангистауской области - 20 случаев, Кызылординской области - 161 случай, Западно-Казахстанской области - 93 случая, Туркестанской области - 81 случай, Костанайской области - 38 случаев





Кроме того, стало известно, что 17 человек излечились от КВИ в Казахстане. Из них в городе Нур-Султане - 1, городе Алматы - 2, Кызылординской области - 14.





Итого выздоровевших в Казахстане - 602 человека:





в Нур-Султан - 211;

в Алматы - 90;

в Шымкенте - 18;

в Акмолинской области - 28;

в Актюбинской области - 10;

в Алматинской области - 9;

в Атырауской области - 35;

в Восточно-Казахстанской области - 5;

в Жамбылской области - 40;

в Западно-Казахстанской области - 2;

в Карагандинской области - 34;

в Костанайской области - 3;

в Кызылординской области - 65;

в Мангистауской области - 4;

в Павлодарской области - 2;

в Северо-Казахстанской области - 25;

в Туркестанской области - 21.

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