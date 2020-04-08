Число заболевших COVID-19 в Казахстане достигло 685 человек

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - До 685 человек увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в оперативном штабе госкомиссии, по состоянию на 14.10 7 апреля в РК зарегистрировано еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Шымкенте - 1, в Карагандинской области - 7, в Жамбылской области - 5, в Костанайской области - 2.

Всего в стране подтверждено 685 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 222, Алматы - 119, Карагандинской области - 55, Кызылординской области - 54, Жамбылской области - 45, Акмолинской области - 42, Туркестанская область - 33, Атырауской области - 32, СКО - 25, Шымкенте - 20, Актюбинской области - 11, Алматинской области - 10, ВКО - 6, Мангистауской области - 5, Костанайской области - 3, ЗКО - 2, Павлодарской области - 1.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире зарегистрировано 1 348 566 (+73 557 за сутки) инфицированных, погибших - 74 766 (+5 299) человек, выздоровевших 286 234 (+23 748) человек.

В Казахстане от коронавируса скончались 6 человек, выздоровели - 47 человек.

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