Число заболевших COVID детей в России за две недели выросло в 14 раз

МОСКВА. 28 ЯНВАРЯ - Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в России выросло примерно в 14 раз, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова в эфире телеканала "Россия-24", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост за две недели примерно 14 раз, увеличивается и число госпитализаций", - сказала Руженцова.
Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная Омикроном волна будет не такой продолжительной, как предыдущие, сообщает газета "Взгляд".
По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, дети заражаются штаммом Омикрон в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.
Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, штамм Омикрон у детей начинается стереотипно, но нередко поражает бронхи, из-за чего ребенку может потребоваться госпитализация, в том числе в реанимацию.