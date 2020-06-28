Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 20 тыс.

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 569 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 20 319. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 569 заболевших. Прирост заболеваемости составил 2,9%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 47 (1,3%);

город Алматы - 73 (2,1%);

город Шымкент - 58 (3,9%);

Акмолинская область - 20 (4,8%);

Актюбинская область - 33 (4,6%);

Алматинская область - 17 (2,6%);

Восточно-Казахстанская область - 40 (6,6%);

Жамбылская область - 13 (2,0%);

Западно-Казахстанская область - 40 (3,1%);

Карагандинская область - 48 (2,3%);

Костанайская область - 31 (7,4%);

Кызылординская область - 11 (1,8%);

Мангистауская область - 5 (1,1%);

Павлодарская область - 37 (6,2%);

Северо-Казахстанская область - 37 (12,3%);

Туркестанская область - 59 (8,3%).

Кроме того, выписаны по выздоровлении 328 человек. Итого число выздоровевших пациентов увеличилось до 12 548 человек.

В ведомстве также сообщили, что за 26 июня зарегистрировано 988 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Итого бессимптомных в Казахстане - 14 548 человек.

Также стало известно о трех скончавшихся от коронавируса пациентах. По информации МЗРК, в Северо-Казахстанской области скончались женщина 1955 года рождения и мужчина 1969 года рождения, в Восточно-Казахстанской области - мужчина 1959 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от КВИ.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 150 случаев с летальным исходом.

Тем временем в мире число инфицированных коронаврусом превысило 9,9 млн, выздоровело более 5,3 млн человек, скончалось более 496 тыс.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства