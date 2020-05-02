Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 3,5 тыс.

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Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 3,5 тысячи, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 5, городе Алматы - 79, городе Шымкент - 1, Восточно-Казахстанской области - 3, Западно-Казахстанской области - 6, Алматинской области - 2, Жамбылской области - 2, Мангистауской области - 1, Туркестанской области - 3", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3504 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 650, городе Алматы - 1130, городе Шымкенте - 193, в Акмолинской области - 99, Актюбинской области - 109, Алматинской области - 142, Атырауской области - 139, Восточно-Казахстанской области - 23, Жамбылской области - 132, Западно-Казахстанской области - 152, Карагандинской области - 149, Костанайской области - 50, Кызылординской области - 201, Мангистауской области - 49, Павлодарской области - 129, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 127.

Известно, что заболевший в Мангистауской области - 73-летний житель села Сенек Каракиянского района был доставлен в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз "COVID-19". В настоящее время пациент находится в инфекционном стационаре города Жанаозена.





На утро 1 мая в мире зарегистрировано 3 311 308 (+87 420 за сутки) инфицированных коронавирусом. Погибших 234 137 (+5883) человек, выздоровевших 1 046 761 (+43678) человек.

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