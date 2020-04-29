Число заболевших коронавирусом в Казахстане приближается к трём тысячам человек

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане на сегодняшний день подтверждены 2982 случая регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 13.15 сегодняшнего дня в РК зарегистрировано еще 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Алматы - 16, в Атырауской области - 4, Карагандинской области - 3, Павлодарской области - 4, Актюбинской области - 4, Кызылординской области - 1.

Таким образом, в стране подтверждены 2982 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 599, Алматы - 909, Шымкенте - 176, в Акмолинской области - 94, Актюбинской области - 61, Алматинской области - 101, Атырауской области - 128, Восточно-Казахстанской области - 16, Жамбылской области - 108, Западно-Казахстанской области - 126,

Карагандинской области - 136, Костанайской области - 43, Кызылординской области - 183, Мангистауской области - 31, Павлодарской области - 120, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 121.

Как сообщили в оперштабе, по результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19 у трех жителей города Актобе: у мужчин 1968, 1986, 1985 годов рождения и у одного жителя Алгинского района 1989 года рождения. Все они приехали из Москвы и были доставлены в карантинный госпиталь городе Актобе. После подтверждения диагноза КВИ их перевели в инфекционный госпиталь.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится соответствующее лечение согласно утвержденному протоколу лечения. Все лица, контактировавшие с зараженными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся эпидемиологические расследования, проведены дезинфекционные мероприятия. По состоянию на 28 апреля 2020 года в Актюбинской области выявлен 61 человек с инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего в Казахстане от коронавируса выздоровели 754 человека. По последним данным, два пациента выписаны в столице, 27 - в Акмолинской области.

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