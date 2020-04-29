Число заболевших коронавирусом в Казахстане составляет 2860

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - На утро 28 апреля число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане составляет 2860, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 10, Павлодарской области - 5, Западно-Казахстанской области - 3, Карагандинской области - 4, Мангистауской области - 3", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2860 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 547, городе Алматы - 876, городе Шымкенте - 175, Акмолинской области - 93, Актюбинской области - 57, Алматинской области - 100, Атырауской области - 123, Восточно-Казахстанской области - 16, Жамбылской области - 106, Западно-Казахстанской области - 125, Карагандинской области - 132, Костанайской области - 43, Кызылординской области - 182, Мангистауской области - 30, Павлодарской области - 110, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 115.





Известно, что из пятерых выявленных заболевших в Павлодарской области, четверо являются жителями города Павлодара.





Женщины 1984, 1979, 1963 годов рождения и ребенок, мальчик 2011 года рождения, обследованы в связи с тем, что находились на домашнем карантине, будучи контактными по месту жительства. По положительным результатам тестов на COVID-19 пациенты доставлены в инфекционный стационар.





При переходе блокпоста около села Мичурино был задержан мужчина 1986 года рождения, проживающий в Шымкенте, в связи с тем, что на руках у него не оказалось отрицательного результата на COVID-19. Он был доставлен для обследования в карантинный стационар. Результат оказался положительный.





Силами областного филиала Центра национальной экспертизы проведена заключительная дезинфекция в квартирах, подъездах, карантинном госпитале и по месту работы.





Мероприятия по уточнению круга контактных по месту жительства, работы и противоэпидемические мероприятия в очагах продолжаются.

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