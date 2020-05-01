Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 3356

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.30 30 апреля в Казахстане число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 составляет 3356, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан - 8, городе Алматы - 40, Актюбинской области - 27, Алматинской области - 3, Павлодарской области - 1, Жамбылской области - 4", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3356 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 639, городе Алматы - 1028, городе Шымкент - 192, Акмолинской области - 99, Актюбинской области - 109, Алматинской области - 138, Атырауской области - 135, Восточно-Казахстанской области - 20, Жамбылской области - 123, Западно-Казахстанской области - 146, Карагандинской области - 149, Костанайской области - 49, Кызылординской области - 198, Мангистауской области - 48, Павлодарской области - 129, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 124.





Известно, что выявленный заболевший в Павлодарской области - житель села Кенжеколь 1984 года рождения. Пациент с жалобами на повышенную температуру и общую слабость был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в провизорный стационар областной детской больницы с диагнозом ОРВИ. Тест на COVID-19 дал положительный результат, пациент переведен в инфекционный стационар.





Со слов пациента, мужчина в последнее время никуда не выезжал и контакт с больным отрицает, однако, по роду своей деятельности, мужчина был задействован в охране садоводческих участков в промышленной зоне.

В настоящее время устанавливается круг контактных лиц по месту работы и месту жительства.









Кроме того, стало известно, что в стране еще 26 человек излечились от КВИ, из них в Нур-Султане - 8, Алматы - 10, Акмолинской области - 3, Карагандинской области -4, Туркестанской области - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 858 человек:

в Нур-Султане - 237;

Алматы - 115;

Шымкенте - 33;

Акмолинской области - 67;

Актюбинской области - 10;

Алматинской области - 14;

Атырауской области - 64;

Восточно-Казахстанской области - 7;

Жамбылской области - 43;

Западно-Казахстанской области - 9;

Карагандинской области - 61;

Костанайской области - 3;

Кызылординской области - 118;

Мангистауской области - 8;

Павлодарской области - 5;

Северо-Казахстанской области - 25;

Туркестанской области - 39.

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