Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Число заболевших коронаврусом в Казахстане превысило 7 тысяч, передает Kazakhstan Today.

По сообщению оперштаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 265 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 3,8%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 84 (6,4%);

город Алматы - 57 (3,0%);

Атырауская область - 24 (3,0%);

город Шымкент - 23 (4,7%);

Алматинская область - 19 (8,7%);

Западно-Казахстанская область - 13 (3,8%);

Карагандинская область - 13 (4,5%);

Кызылординская область - 11 (4,3%);

Павлодарская область - 9 (5,4%);

Жамбылская область - 5 (2,3%);

Актюбинская область - 2 (0,9%);

Туркестанская область - 2 (0,8%);

Акмолинская область - 1 (0,7%);

Восточно-Казахстанская область - 1 (1,7%);

Мангистауская область - 1 (0,6%).

Всего в стране выявлено 7234 заболевших, выздоровели 3734 человек, 35 скончались.

Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за сутки в мире было зарегистрировано 106 тысяч новых случаев COVID-19. Это самое большое количество инфицированных коронавирусной инфекцией за один день с начала пандемии.

На утро 21 мая в мире зарегистрировано более 5 млн заразившихся КВИ, выздоровело более 2 млн, скончалось более 329 тыс. человек.

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