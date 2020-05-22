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Число заболевших коронаврусом в Казахстане превысило 7 тысяч

21.05.2020, 09:10 9478
Число заболевших коронаврусом в Казахстане превысило 7 тысяч
Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Число заболевших коронаврусом в Казахстане превысило 7 тысяч, передает Kazakhstan Today.
 
По сообщению оперштаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 265 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 3,8%. 
 
В разрезе регионов: 
 
город Нур-Султан - 84 (6,4%);
 
город Алматы - 57 (3,0%);
 
Атырауская область - 24 (3,0%);
 
город Шымкент - 23 (4,7%);
 
Алматинская область - 19 (8,7%);
 
Западно-Казахстанская область - 13 (3,8%);
 
Карагандинская область - 13 (4,5%);
 
Кызылординская область - 11 (4,3%);
 
Павлодарская область - 9 (5,4%);
 
Жамбылская область - 5 (2,3%);
 
Актюбинская область - 2 (0,9%);
 
Туркестанская область - 2 (0,8%);
 
Акмолинская область - 1 (0,7%);
 
Восточно-Казахстанская область - 1 (1,7%);
 
Мангистауская область - 1 (0,6%).
 
Всего в стране выявлено 7234 заболевших, выздоровели 3734 человек, 35 скончались
 
Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за сутки в мире было зарегистрировано 106 тысяч новых случаев COVID-19. Это самое большое количество инфицированных коронавирусной инфекцией за один день с начала пандемии.
 
На утро 21 мая в мире зарегистрировано более 5 млн заразившихся КВИ, выздоровело более 2 млн, скончалось более 329 тыс. человек. 
 

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