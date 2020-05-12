Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 5 тыс.

Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 09.45 10 мая зарегистрировано 5036 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован еще 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 31, городе Алматы - 11, в Жамбылской области - 1, Мангистауской области- 7, Акмолинской области - 3, Кызылординской области - 3, Западно-Казахстанской области - 2, Атырауской области - 1, Карагандинской области - 2", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего в Казахстане на данный час зарегистрировано 5036 COVID-19. Скончался 31 человек, выздоровели - 1766.

Зарегистрированные случаи COVID-19 в РК:

Нур-Султан - 1049;

Алматы - 1571;

Шымкент - 229;

Акмолинская область - 109;

Актюбинская область - 172;

Алматинская область - 182;

Атырауская область - 296;

Восточно-Казахстанская область - 48;

Жамбылская область - 178;

Западно-Казахстанская область - 239;

Карагандинская область - 191;

Костанайская область - 61;

Кызылординская область - 229;

Мангистауская область - 120;

Павлодарская область - 154;

Северо-Казахстанская область - 34;

Туркестанская область - 174.

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