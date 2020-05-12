Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 5 тыс.

Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 09.45 10 мая зарегистрировано 5036 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Зарегистрирован еще 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 31, городе Алматы - 11, в Жамбылской области - 1, Мангистауской области- 7, Акмолинской области - 3, Кызылординской области - 3, Западно-Казахстанской области - 2, Атырауской области - 1, Карагандинской области - 2", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
Всего в Казахстане на данный час зарегистрировано 5036 COVID-19. Скончался 31 человек, выздоровели - 1766.
Зарегистрированные случаи COVID-19 в РК:
Нур-Султан - 1049;
Алматы - 1571;
Шымкент - 229;
Акмолинская область - 109;
Актюбинская область - 172;
Алматинская область - 182;
Атырауская область - 296;
Восточно-Казахстанская область - 48;
Жамбылская область - 178;
Западно-Казахстанская область - 239;
Карагандинская область - 191;
Костанайская область - 61;
Кызылординская область - 229;
Мангистауская область - 120;
Павлодарская область - 154;
Северо-Казахстанская область - 34;
Туркестанская область - 174.
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