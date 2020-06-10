Число заразившихся COVID-19 в Казахстане превысило 13 тысяч

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 1,7%.

В разрезе регионов:

в Павлодарской области - 16 (6,0%);

Восточно-Казахстанской области - 9 (4,7%);

Карагандинской области - 41 (3,6%);

Западно-Казахстанской области - 27 (3,3%);

Жамбылской области - 11 (2,6%);

в городе Шымкенте - 22 (2,3%);

городе Нур-Султане - 42 (1,7%);

в Северо-Казахстанской области -1 (1,6%);

Алматинской области - 5 (1,1%);

Костанайской области - 3 (1,5%);

Мангистауской области - 3 (0,9%);

Туркестанской области - 3 (0,8%);

в городе Алматы - 22 (0,8%);

в Атырауской области - 9 (0,7%);

Акмолинской области - 1 (0,6%).

Выписан 361 выздоровевший человек.

Всего в стране выявлено 13 074 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 7737 человек.





Кроме того, за прошедшие сутки два человека скончались от КВИ. В Нур-Султане жертвой коронавируса стал пациент 1966 года рождения, в Павлодарской области - пациентка 1957 года рождения.





Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - сообщили в МЗРК.





Итого по Казахстану 58 летальных случаев.

По информации ВОЗ, ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается, сообщает ТАСС

ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях в мире и о почти 400 тыс. умерших. Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", - заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.





Гендиректор напомнил, что в течение девяти из последних 10 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тыс. новых заболевших. В воскресенье это число превысило 136 тыс. за один день.





Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии", - отметил он.





Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что "большинство стран Африки все еще испытывают рост случаев заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание)".





Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии", - сказал глава ВОЗ.

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