Число заразившихся COVID-19 в Казахстане превысило 13 тысяч

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
По информации Министерства здравоохранения РК, прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 1,7%.
В разрезе регионов:
в Павлодарской области - 16 (6,0%);
Восточно-Казахстанской области - 9 (4,7%);
Карагандинской области - 41 (3,6%);
Западно-Казахстанской области - 27 (3,3%);
Жамбылской области - 11 (2,6%);
в городе Шымкенте - 22 (2,3%);
городе Нур-Султане - 42 (1,7%);
в Северо-Казахстанской области -1 (1,6%);
Алматинской области - 5 (1,1%);
Костанайской области - 3 (1,5%);
Мангистауской области - 3 (0,9%);
Туркестанской области - 3 (0,8%);
в городе Алматы - 22 (0,8%);
в Атырауской области - 9 (0,7%);
Акмолинской области - 1 (0,6%).
Выписан 361 выздоровевший человек.
Всего в стране выявлено 13 074 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 7737 человек.
Кроме того, за прошедшие сутки два человека скончались от КВИ. В Нур-Султане жертвой коронавируса стал пациент 1966 года рождения, в Павлодарской области - пациентка 1957 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - сообщили в МЗРК.
Итого по Казахстану 58 летальных случаев.
По информации ВОЗ, ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается, сообщает ТАСС.
ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях в мире и о почти 400 тыс. умерших. Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", - заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Гендиректор напомнил, что в течение девяти из последних 10 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тыс. новых заболевших. В воскресенье это число превысило 136 тыс. за один день.
Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии", - отметил он.
Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что "большинство стран Африки все еще испытывают рост случаев заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание)".
Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии", - сказал глава ВОЗ.
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