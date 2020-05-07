Число заразившихся COVID-19 в Казахстане выросло до 4298

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.25 6 мая в республике зарегистрирован 21 новый случай коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По информации оперштаба, зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них в:

Кызылординской области - 4;

Костанайской области - 1;

Мангистауская области - 2;

городе Шымкенте - 6:

Атырауской области - 3:

Западно-Казахстанской области - 5.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4298:

Нур-Султан - 754;

Алматы - 1392;

Шымкент - 222;

Акмолинская область - 101;

Актюбинская область - 168;

Алматинская область - 163;

Атырауская область - 226;

Восточно-Казахстанская область - 30;

Жамбылская область - 162;

Западно-Казахстанская область - 208;

Карагандинская область - 169;

Костанайская область - 54;

Кызылординская область - 222;

Мангистауская область - 90;

Павлодарская область - 152;

Северо-Казахстанская область - 30;

Туркестанская область - 155.

Известно, что в Костанайской области КВИ подтвердился у студентки 2001 года рождения, прибывшей из России. Она в числе 17 студентов пересекла границу на автопереходе "Кайрак". Все они были доставлены в карантинный стационар города Тобыла до получения анализа на коронавирусную инфекцию.

Пациентка переведена в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. Контактные лица по автобусу находятся под медицинским наблюдением. С родственниками и близкими девушка не контактировала.

Отмечается, что на сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 54 случая заболевания COVID-19, из них 15 пациентов выписаны.

Также стало известно, что 20 человек в Казахстане излечились от КВИ, из них в Нур-Султане - 5, Алматы - 9, Шымкенте - 4, Северо-Казахстанской области - 1, Алматинской области - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 1299 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства