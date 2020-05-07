Число заразившихся COVID-19 в Казахстане выросло до 4298

По информации оперштаба, зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них в:
Кызылординской области - 4;
Костанайской области - 1;
Мангистауская области - 2;
городе Шымкенте - 6:
Атырауской области - 3:
Западно-Казахстанской области - 5.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4298:
Нур-Султан - 754;
Алматы - 1392;
Шымкент - 222;
Акмолинская область - 101;
Актюбинская область - 168;
Алматинская область - 163;
Атырауская область - 226;
Восточно-Казахстанская область - 30;
Жамбылская область - 162;
Западно-Казахстанская область - 208;
Карагандинская область - 169;
Костанайская область - 54;
Кызылординская область - 222;
Мангистауская область - 90;
Павлодарская область - 152;
Северо-Казахстанская область - 30;
Туркестанская область - 155.
Известно, что в Костанайской области КВИ подтвердился у студентки 2001 года рождения, прибывшей из России. Она в числе 17 студентов пересекла границу на автопереходе "Кайрак". Все они были доставлены в карантинный стационар города Тобыла до получения анализа на коронавирусную инфекцию.
Пациентка переведена в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. Контактные лица по автобусу находятся под медицинским наблюдением. С родственниками и близкими девушка не контактировала.
Отмечается, что на сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 54 случая заболевания COVID-19, из них 15 пациентов выписаны.
Также стало известно, что 20 человек в Казахстане излечились от КВИ, из них в Нур-Султане - 5, Алматы - 9, Шымкенте - 4, Северо-Казахстанской области - 1, Алматинской области - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1299 человек.
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