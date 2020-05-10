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Число заразившихся коронавирусом в Казахстане приближается к 5 тысячам

09.05.2020, 12:49 11908
Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 12.25 9 мая число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 4922, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрированы еще 88 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 41, городе Алматы - 22, в Атырауской области - 18, Туркестанской области - 3, Мангистауской области - 4", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
Итого в Казахстане на этот час зарегистрировано 4922 случая:
 
Нур-Султан - 1003;
 
Алматы - 1559;
 
Шымкент - 226;
 
Акмолинская область - 106;
 
Актюбинская область - 172;
 
Алматинская область - 182;
 
Атырауская область - 290;
 
Восточно-Казахстанская область - 43;
 
Жамбылская область - 177;
 
Западно-Казахстанская область - 218;
 
Карагандинская область - 186;
 
Костанайская область - 61;
 
Кызылординская область - 226;
 
Мангистауская область - 113;
 
Павлодарская область - 154;
 
Северо-Казахстанская область - 34;
 
Туркестанская область - 172.
 
От инфекции скончался 31 человек, выздоровел 1631.

Ранее в Минздраве рассказали о причинах роста случаев регистрации коронавирусной инфекции в Алматы и Нур-Султане.
 

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