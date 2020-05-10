Число заразившихся коронавирусом в Казахстане приближается к 5 тысячам

Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 12.25 9 мая число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 4922, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 88 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 41, городе Алматы - 22, в Атырауской области - 18, Туркестанской области - 3, Мангистауской области - 4", - сообщает портал coronavirus2020.kz .

Итого в Казахстане на этот час зарегистрировано 4922 случая:

Нур-Султан - 1003;

Алматы - 1559;

Шымкент - 226;

Акмолинская область - 106;

Актюбинская область - 172;

Алматинская область - 182;

Атырауская область - 290;

Восточно-Казахстанская область - 43;

Жамбылская область - 177;

Западно-Казахстанская область - 218;

Карагандинская область - 186;

Костанайская область - 61;

Кызылординская область - 226;

Мангистауская область - 113;

Павлодарская область - 154;

Северо-Казахстанская область - 34;

Туркестанская область - 172.

От инфекции скончался 31 человек, выздоровел 1631.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства