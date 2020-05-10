Число заразившихся коронавирусом в Казахстане приближается к 5 тысячам

Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 12.25 9 мая число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 4922, передает Kazakhstan Today.
Зарегистрированы еще 88 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 41, городе Алматы - 22, в Атырауской области - 18, Туркестанской области - 3, Мангистауской области - 4", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
Итого в Казахстане на этот час зарегистрировано 4922 случая:
Нур-Султан - 1003;
Алматы - 1559;
Шымкент - 226;
Акмолинская область - 106;
Актюбинская область - 172;
Алматинская область - 182;
Атырауская область - 290;
Восточно-Казахстанская область - 43;
Жамбылская область - 177;
Западно-Казахстанская область - 218;
Карагандинская область - 186;
Костанайская область - 61;
Кызылординская область - 226;
Мангистауская область - 113;
Павлодарская область - 154;
Северо-Казахстанская область - 34;
Туркестанская область - 172.
От инфекции скончался 31 человек, выздоровел 1631.
Ранее в Минздраве рассказали о причинах роста случаев регистрации коронавирусной инфекции в Алматы и Нур-Султане.
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