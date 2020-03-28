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Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 145

27.03.2020, 22:31 7669
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 145
Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Зарегистрированы еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Нур-Султане - 6 случаев, Акмолинской области - 2 случая, сообщили в Минздраве.
 

На сегодняшний день в стране подтверждены 145 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 75 случаев, Алматы - 50 случаев, Караганде - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, Акмолинской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай", - говорится в сообщении.

 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта.  Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 
 
С 28 марта усиливаются карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте. Кроме того, в Алматы с 00.00 28 марта усиливается режим карантина.

В Казахстане зарегистрирован один случай смерти от КВИ. 
 

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