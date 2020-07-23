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Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 75 тысяч

22.07.2020, 09:06 7453
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 75 тысяч
Фото: www.gazeta.ru
Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане достигло 75 153, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 743 без клинических проявлений", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 213/103;
 
город Алматы - 241/134;
 
город Шымкент - 38/10;
 
Акмолинская область - 54/28;
 
Актюбинская область - 50/30;
 
Алматинская область - 54/27;
 
Атырауская область - 109/ 65;
 
Восточно-Казахстанская область - 238/ 115;
 
Жамбылская область - 42/23;
 
Западно-Казахстанская область - 87/44;
 
Карагандинская область - 175/79;
 
Костанайская область - 54 /17;
 
Кызылординская область - 115/34;
 
Мангистауская область - 49/18;
 
Павлодарская область - 68/6;
 
Северо-Казахстанская область - 82/4;
 
Туркестанская область - 16/6.
 
Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.

Кроме того, за сутки в стране от КВИ излечились 1414 человек. Всего в Казахстане выздоровели 46 790 пациентов.
 
Тем временем, в мире число зарегистрированных случаев КВИ превышает 15 млн, более 9 млн пациентов выздоровели, скончалось более 619 тыс. человек.
 

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