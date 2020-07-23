Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 75 тысяч

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Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане достигло 75 153, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 743 без клинических проявлений", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 213/103;

город Алматы - 241/134;

город Шымкент - 38/10;

Акмолинская область - 54/28;

Актюбинская область - 50/30;

Алматинская область - 54/27;

Атырауская область - 109/ 65;

Восточно-Казахстанская область - 238/ 115;

Жамбылская область - 42/23;

Западно-Казахстанская область - 87/44;

Карагандинская область - 175/79;

Костанайская область - 54 /17;

Кызылординская область - 115/34;

Мангистауская область - 49/18;

Павлодарская область - 68/6;

Северо-Казахстанская область - 82/4;

Туркестанская область - 16/6.

Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.





Кроме того, за сутки в стране от КВИ излечились 1414 человек. Всего в Казахстане выздоровели 46 790 пациентов.

Тем временем, в мире число зарегистрированных случаев КВИ превышает 15 млн, более 9 млн пациентов выздоровели, скончалось более 619 тыс. человек.

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