Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 75 тысяч

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 743 без клинических проявлений", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 213/103;
город Алматы - 241/134;
город Шымкент - 38/10;
Акмолинская область - 54/28;
Актюбинская область - 50/30;
Алматинская область - 54/27;
Атырауская область - 109/ 65;
Восточно-Казахстанская область - 238/ 115;
Жамбылская область - 42/23;
Западно-Казахстанская область - 87/44;
Карагандинская область - 175/79;
Костанайская область - 54 /17;
Кызылординская область - 115/34;
Мангистауская область - 49/18;
Павлодарская область - 68/6;
Северо-Казахстанская область - 82/4;
Туркестанская область - 16/6.
Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.
Кроме того, за сутки в стране от КВИ излечились 1414 человек. Всего в Казахстане выздоровели 46 790 пациентов.
Тем временем, в мире число зарегистрированных случаев КВИ превышает 15 млн, более 9 млн пациентов выздоровели, скончалось более 619 тыс. человек.
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