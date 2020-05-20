Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 6751, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 311 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 4,8%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 36 (2,9%);

город Алматы - 24 (1,3%);

город Шымкент - 31 (7,6%);

Атырауская область - 142 (22,6%);

Костанайская область - 19 (24,1%);

Туркестанская область - 18 (8,2%);

Акмолинская область - 8 (6,3%);

Карагандинская область - 13 (5,2%);

Северо-Казахстанская область - 1 (2,6%);

Западно-Казахстанская область - 6 (1,9%);

Кызылординская область - 4 (1,6%);

Алматинская область - 3 (1,4%);

Жамбылская область - 3 (1,5%);

Павлодарская область - 2 (1,2%);

Мангистауская область - 1 (0,6%).

Всего в стране выявлен 6751 заболевший.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране от КВИ излечились 213 человек. Всего выздоровело 3469 человек.

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