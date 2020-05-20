Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 6751

По информации оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 311 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 4,8%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 36 (2,9%);
город Алматы - 24 (1,3%);
город Шымкент - 31 (7,6%);
Атырауская область - 142 (22,6%);
Костанайская область - 19 (24,1%);
Туркестанская область - 18 (8,2%);
Акмолинская область - 8 (6,3%);
Карагандинская область - 13 (5,2%);
Северо-Казахстанская область - 1 (2,6%);
Западно-Казахстанская область - 6 (1,9%);
Кызылординская область - 4 (1,6%);
Алматинская область - 3 (1,4%);
Жамбылская область - 3 (1,5%);
Павлодарская область - 2 (1,2%);
Мангистауская область - 1 (0,6%).
Всего в стране выявлен 6751 заболевший.
Кроме того, за прошедшие сутки в стране от КВИ излечились 213 человек. Всего выздоровело 3469 человек.
Ранее сообщалось, что в Алматы от коронавируса скончалась пациентка 1961 года рождения. Всего в Казахстане от КВИ скончалось 35 человек.
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