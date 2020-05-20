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Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 6751

19.05.2020, 09:08 44065
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 6751
Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 6751, передает Kazakhstan Today.
 
По информации оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 311 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 4,8%. 
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 36 (2,9%);
 
город Алматы - 24 (1,3%);
 
город Шымкент - 31 (7,6%);
 
Атырауская область - 142 (22,6%);
 
Костанайская область - 19 (24,1%);
 
Туркестанская область - 18 (8,2%);
 
Акмолинская область - 8 (6,3%);
 
Карагандинская область - 13 (5,2%);
 
Северо-Казахстанская область - 1 (2,6%);
 
Западно-Казахстанская область - 6 (1,9%);
 
Кызылординская область - 4 (1,6%);
 
Алматинская область - 3 (1,4%);
 
Жамбылская область - 3 (1,5%);
 
Павлодарская область - 2 (1,2%);
 
Мангистауская область - 1 (0,6%).
 
Всего в стране выявлен 6751 заболевший. 
 
Кроме того, за прошедшие сутки в стране от КВИ излечились 213 человек. Всего выздоровело 3469 человек.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы от коронавируса скончалась пациентка 1961 года рождения. Всего в Казахстане от КВИ скончалось 35 человек.
 

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