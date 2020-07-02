Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 22 308

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 489 новых случаев заболевания КВИ, передает Kazakhstan Today.

По данным Национального центра общественного здравоохранения РК , за прошедшие сутки в республике выявлено 489 новых случаев заболевания КВИ. Таким образом, число зарегистрированных случаев инфицирования достигло 22 308, прирост заболеваемости составил 2,5%.

Число излечившихся пациентов выросло до 13 558.

Кроме того, за 30 июня было выявлено 1115 бессимптомных носителя КВИ, не входящих в общую статистику. Общее число бессимптомных в республике составляет 18 757.

Также, согласно данным Национального центра общественного здравоохранения РК, в настоящее время в стране 8562 активных больных с симптомами.

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