Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 22 308

По данным Национального центра общественного здравоохранения РК, за прошедшие сутки в республике выявлено 489 новых случаев заболевания КВИ. Таким образом, число зарегистрированных случаев инфицирования достигло 22 308, прирост заболеваемости составил 2,5%.
Число излечившихся пациентов выросло до 13 558.
Кроме того, за 30 июня было выявлено 1115 бессимптомных носителя КВИ, не входящих в общую статистику. Общее число бессимптомных в республике составляет 18 757.
Также, согласно данным Национального центра общественного здравоохранения РК, в настоящее время в стране 8562 активных больных с симптомами.
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