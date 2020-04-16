Число зарегистрированных случаев КВИ в Казахстане достигло 1261

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 9.25 15 апреля в Казахстане выявлено 29 новых случаев инфицирования COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии, зарегистрированы еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Атырауской области - 1 случай, в городе Шымкенте - 1 случай, Западно-Казахстанской области - 6 случаев, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 3 случая, Карагандинской области - 2 случая, городе Нур-Султане - 9 случаев, городе Алматы - 6 случаев.

На сегодняшний день в стране подтвержден 1261 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 291 случай, Алматы - 364 случая, Карагандинской области - 80 случаев, Акмолинской области - 79 случаев, Атырауской области - 70 случаев, Жамбылской области - 49 случаев, в Шымкенте - 40 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 24 случая, Актюбинской области - 12 случаев, Северо-Казахстанской области - 26 случаев, Павлодарской области - 11 случаев, Мангистауской области - 11 случаев, Кызылординской области - 124 случая, Западно-Казахстанской области - 18 случаев, Туркестанской области - 49 случаев, Костанайской области - 5 случаев.

Стали известны подробности о двух новых случая заражения COVID-19, зарегистрированных 14 апреля в Алматинской области. По информации акимата области, оба заболевших - жители Жамбылского района. У первого заболевшего, 1997 года рождения, при врачебном осмотре была выявлена пневмония, в связи с чем был взят вирусологический анализ на коронавирус, который показал положительный результат.

Вторая заболевшая – женщина 1975 года рождения, которая с 1 по 7 марта текущего года была в Ташкенте, а 18 марта побывала в Алматы.

13 апреля пациентка обратилась к врачу-инфекционисту с жалобами на сухой кашель, нарушение вкуса и обоняния, при этом сообщив, что с 6 апреля самостоятельно принимала антибиотики в связи с заложенностью носа. После осмотра врача была госпитализирована в провизорное отделение, был взят вирусологический анализ на КВИ, который также показал положительный результат", - сообщили в пресс-службе акима области.

Оба заболевших помещены в инфекционное отделение Центральной больницы Карасайского района.





Два заболевших в Костанайской области - жители города Житикары. 12 апреля они были доставлены в Житикаринскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом "пневмония". 14 апреля, у них был получен положительный результат на COVID-19.





Одному пациенту 65 лет, второму - 74 года. Проживают вместе. Обратились в Житикaринскую больницу с жалобами на высокую температуру, одышку, слабость. ПЦР-диагностика показала положительный результат на КВИ.





В Акмолинской области 14 апреля было выявлено 6 новых случаев коронавируса. Среди заболевших - житель Кокшетау, 1967 года рождения, ранее был госпитализирован в инфекционное отделение Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера с симптомами ОРВИ, входил в круг близких контактов с подтвержденным диагнозом КВИ.





Кроме того, диагноз COVID-19 подтвержден у пяти жителей Целиноградского района - женщин 1982 и 1954 годов рождения, мужчины 1985 года рождения и двоих детей 2010 и 2003 годов рождения. Все они из числа близких контактов, которые были изолированы 12 апреля, после проведенного санитарно-эпидемиологического расследования лабораторно-подтвержденного случая.





Также коронавирусная инфекция вчера была обнаружена у жителей Туркестанской области Жетысайского района села Асык-ата, 1980 года рождения, и города Жетысая, 1956 года рождения. Как рассказали в пресс-службе акима области, первый пациент находился в близком контакте с больным COVID-19, второй пациент, 1956 года рождения, - жена умершего 4 апреля жителя города Жетысая.





Таким образом, на сегодняшний день 20 случаев заражения зарегистрированы в Жетысайском районе (в том числе один случай с летальным исходом), 5 в городе Кентау, 14 в городе Арыси, 4 в Махтааральском, 2 в Ордабасинском, 2 в Сайрамском, 1 в Сарыагашском и еще 1 в Байдебекском районах", - уточнили в ведомстве.

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