Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Казахстане превысило 51 тыс.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1376 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 847 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 73 / 43;
город Алматы - 143 / 73;
город Шымкент - 65 / 32;
Акмолинская область - 28 / 24;
Актюбинская область - 22 / 2;
Алматинская область - 59 / 51;
Атырауская область - 264 / 177;
Восточно-Казахстанская область - 135 / 69;
Жамбылская область - 77 / 31;
Западно-Казахстанская область - 86 / 63;
Карагандинская область - 184 / 120;
Костанайская область - 42 / 26;
Кызылординская область - 31 / 15;
Мангистауская область - 82 / 78;
Павлодарская область - 47 / 30;
Северо-Казахстанская область - 28 / 9;
Туркестанская область - 10 / 4.
Всего в стране выявлено 51 059 заболевших, выздоровело 16 928 человек.
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