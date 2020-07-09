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Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Казахстане превысило 51 тыс.

08.07.2020, 09:52 6157
Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Казахстане превысило 51 тыс.
Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - На сегодняшний день в стране подтверждены 51 059 случаев инфицирования COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1376 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 847 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
 
город Нур-Султан - 73 / 43;
 
город Алматы - 143 / 73;
 
город Шымкент - 65 / 32;
 
Акмолинская область - 28 / 24;
 
Актюбинская область - 22 / 2;
 
Алматинская область - 59 / 51;
 
Атырауская область - 264 / 177;
 
Восточно-Казахстанская область - 135 / 69;
 
Жамбылская область - 77 / 31;
 
Западно-Казахстанская область - 86 / 63;
 
Карагандинская область - 184 / 120;
 
Костанайская область - 42 / 26;
 
Кызылординская область - 31 / 15;
 
Мангистауская область - 82 / 78;
 
Павлодарская область - 47 / 30;
 
Северо-Казахстанская область - 28 / 9;
 
Туркестанская область - 10 / 4.
 
Всего в стране выявлено 51 059 заболевших, выздоровело 16 928 человек.
 

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