Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Казахстане превысило 51 тыс.

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - На сегодняшний день в стране подтверждены 51 059 случаев инфицирования COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1376 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 847 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 73 / 43;

город Алматы - 143 / 73;

город Шымкент - 65 / 32;

Акмолинская область - 28 / 24;

Актюбинская область - 22 / 2;

Алматинская область - 59 / 51;

Атырауская область - 264 / 177;

Восточно-Казахстанская область - 135 / 69;

Жамбылская область - 77 / 31;

Западно-Казахстанская область - 86 / 63;

Карагандинская область - 184 / 120;

Костанайская область - 42 / 26;

Кызылординская область - 31 / 15;

Мангистауская область - 82 / 78;

Павлодарская область - 47 / 30;

Северо-Казахстанская область - 28 / 9;

Туркестанская область - 10 / 4.

Всего в стране выявлено 51 059 заболевших, выздоровело 16 928 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства