Число зарегистрированных случаев заболевания коронаврусом в Казахстане превысило 63 тыс.

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев заболевания КВИ в Казахстане достигло 63 514 человек, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1759 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 844 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 250 / 103;
город Алматы - 229 / 43;
город Шымкент - 28 / 13;
Акмолинская область - 42 / 25;
Актюбинская область - 196 / 158;
Алматинская область - 82 / 65;
Атырауская область - 179 / 151;
Восточно-Казахстанская область - 139 / 61;
Жамбылская область - 79 / 42;
Западно-Казахстанская область - 98 / 58;
Карагандинская область - 98 / 35;
Костанайская область - 45 / 21;
Кызылординская область - 53 / 10;
Мангистауская область - 38 / 24;
Павлодарская область - 88 / 18;
Северо-Казахстанская область - 75 / 2;
Туркестанская область - 40 / 15.
Кроме того, за прошедшие сутки в стране от КВИ излечились 2097 человек, таким образом, число выздоровевших выросло до 38 008 человек.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что число скончавшихся от КВИ в РК составляет 396.
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