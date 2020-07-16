Число зарегистрированных случаев заболевания коронаврусом в Казахстане превысило 63 тыс.

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев заболевания КВИ в Казахстане достигло 63 514 человек, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1759 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 844 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 250 / 103;

город Алматы - 229 / 43;

город Шымкент - 28 / 13;

Акмолинская область - 42 / 25;

Актюбинская область - 196 / 158;

Алматинская область - 82 / 65;

Атырауская область - 179 / 151;

Восточно-Казахстанская область - 139 / 61;

Жамбылская область - 79 / 42;

Западно-Казахстанская область - 98 / 58;

Карагандинская область - 98 / 35;

Костанайская область - 45 / 21;

Кызылординская область - 53 / 10;

Мангистауская область - 38 / 24;

Павлодарская область - 88 / 18;

Северо-Казахстанская область - 75 / 2;

Туркестанская область - 40 / 15.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране от КВИ излечились 2097 человек, таким образом, число выздоровевших выросло до 38 008 человек.





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