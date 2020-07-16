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Число зарегистрированных случаев заболевания коронаврусом в Казахстане превысило 63 тыс.

15.07.2020, 09:00 6346
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев заболевания КВИ в Казахстане достигло 63 514 человек, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1759 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 844 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 250 / 103;
 
город Алматы - 229 / 43;
 
город Шымкент - 28 / 13;
 
Акмолинская область - 42 / 25;
 
Актюбинская область - 196 / 158;
 
Алматинская область - 82 / 65;
 
Атырауская область - 179 / 151;
 
Восточно-Казахстанская область - 139 / 61;
 
Жамбылская область - 79 / 42;
 
Западно-Казахстанская область - 98 / 58;
 
Карагандинская область - 98 / 35;
 
Костанайская область - 45 / 21;
 
Кызылординская область - 53 / 10;
 
Мангистауская область - 38 / 24;
 
Павлодарская область - 88 / 18;
 
Северо-Казахстанская область - 75 / 2;
 
Туркестанская область - 40 / 15.
 
Кроме того, за прошедшие сутки в стране от КВИ излечились 2097 человек, таким образом, число выздоровевших выросло до 38 008 человек.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что число скончавшихся от КВИ в РК составляет 396
 

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