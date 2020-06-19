Число жертв COVID-19 в Казахстане достигло 100 человек

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 3 человека скончались от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В городе Нур-Султане на 10.00 18 июня зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.





По информации ведомства, жертвами КВИ стали мужчина 1963 года рождения и женщины 1952, 1946 годов рождения.





Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.





Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 100 случаев с летальным исходом.

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