Число жертв COVID-19 в Казахстане выросло до 44

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Вчера, 2 июня, стало известно о еще трех летальных случаях от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, в Нур-Султане жертвой COVID-19 стал пациент 1959 года рождения, в Шымкенте - пациент 1956 года рождения, в Павлодарской область - пациентка 1935 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 44 летальных случая.

Кроме того, за прошедшее сутки в республике выявлено 225 заболевших коронаврусом. Прирост составил 1,9%.

В разрезе регионов:

Западно-Казахстанская область - 40 (5,8%);

город Алматы - 39 (1,5%);

Кызылординская область - 30 (7,2%);

город Нур-Султан - 23 (1,0%);

Атырауская область - 21 (1,9%);

город Шымкент - 21 (2,4%);

Мангистауская область - 17 (5,8%);

Актюбинская область - 14 (4,0%);

Восточно-Казахстанская область - 6 (4,2%);

Алматинская область - 5 (1,3%);

Жамбылская область - 5 (1,3%);

Костанайская область - 2 (1,1%);

Северо-Казахстанская область - 2 (3,4%).

Всего в стране выявлены 11 796 заболевших. Выздоровел 5941 человек, из них 354 человека за прошедшие сутки.

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