Система Orphus

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 миллион

28.09.2020 13501
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 миллион
Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 миллион, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с последними данными портала Worldometers, число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 1 миллион, выявленных же случаев заболевания уже больше 33 миллионов, сообщает Вести.Ru.
 
Лидируют Соединенные Штаты, на втором месте Индия, на третьем – Бразилия. 

Во многих странах ужесточают ограничительные меры, передает телеканал "Россия 24". Правительство Великобритании не исключает введения нового локдауна, если не удастся замедлить распространение инфекции. В Израиле введен тотальный карантин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал молиться в праздник Йом-Кипур на открытом воздухе.

Напомним, по состоянию на 23.59 27 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 775 заболевших коронавирусом, летальных случаев - 1722.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая