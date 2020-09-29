Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 миллион

В соответствии с последними данными портала Worldometers, число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 1 миллион, выявленных же случаев заболевания уже больше 33 миллионов, сообщает Вести.Ru.
Лидируют Соединенные Штаты, на втором месте Индия, на третьем – Бразилия.
Во многих странах ужесточают ограничительные меры, передает телеканал "Россия 24". Правительство Великобритании не исключает введения нового локдауна, если не удастся замедлить распространение инфекции. В Израиле введен тотальный карантин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал молиться в праздник Йом-Кипур на открытом воздухе.
Напомним, по состоянию на 23.59 27 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 775 заболевших коронавирусом, летальных случаев - 1722.
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