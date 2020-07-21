Число жертв коронавируса в Казахстане достигло 585

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане выросло до 585, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, число летальных случаев от COVID-19 в стране достигло 585.









Между тем за прошедшие сутки в Казахстане выявлено1499 заболевших КВИ, из них 706 без клинических проявлений, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 226/100;

город Алматы - 221/105;

город Шымкент - 43/22;

Акмолинская область - 52/29;

Актюбинская область - 13/2;

Алматинская область - 43/33;

Атырауская область - 130/ 94;

Восточно-Казахстанская область - 112/ 36;

Жамбылская область - 104/58;

Западно-Казахстанская область - 95/43;

Карагандинская область - 148 /62;

Костанайская область - 56/40;

Кызылординская область - 19/9;

Мангистауская область - 42/36;

Павлодарская область - 106/12;

Северо-Казахстанская область - 69 /19;

Туркестанская область - 20/6.





Всего в стране выявлено 71 838 заболевших

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 372 человек выздоровели от КВИ.

Итого выздоровевших в Казахстане - 43 401.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства