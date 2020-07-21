Число жертв коронавируса в Казахстане достигло 585

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, число летальных случаев от COVID-19 в стране достигло 585.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о 464 скончавшихся от КВИ в Казахстане.
Между тем за прошедшие сутки в Казахстане выявлено1499 заболевших КВИ, из них 706 без клинических проявлений, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 226/100;
город Алматы - 221/105;
город Шымкент - 43/22;
Акмолинская область - 52/29;
Актюбинская область - 13/2;
Алматинская область - 43/33;
Атырауская область - 130/ 94;
Восточно-Казахстанская область - 112/ 36;
Жамбылская область - 104/58;
Западно-Казахстанская область - 95/43;
Карагандинская область - 148 /62;
Костанайская область - 56/40;
Кызылординская область - 19/9;
Мангистауская область - 42/36;
Павлодарская область - 106/12;
Северо-Казахстанская область - 69 /19;
Туркестанская область - 20/6.
Всего в стране выявлено 71 838 заболевших
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 372 человек выздоровели от КВИ.
Итого выздоровевших в Казахстане - 43 401.
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