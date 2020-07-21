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Число жертв коронавируса в Казахстане достигло 585

20.07.2020, 09:28 10315
Число жертв коронавируса в Казахстане достигло 585
Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане выросло до 585, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, число летальных случаев от COVID-19 в стране достигло 585.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о 464 скончавшихся от КВИ в Казахстане. 

Между тем за прошедшие сутки в Казахстане выявлено1499 заболевших КВИ, из них 706 без клинических проявлений, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 226/100;
 
город Алматы - 221/105;
 
город Шымкент - 43/22;
 
Акмолинская область - 52/29;
 
Актюбинская область - 13/2;
 
Алматинская область - 43/33;
 
Атырауская область - 130/ 94;
 
Восточно-Казахстанская область - 112/ 36;
 
Жамбылская область - 104/58;
 
Западно-Казахстанская область - 95/43;
 
Карагандинская область - 148 /62;
 
Костанайская область - 56/40;
 
Кызылординская область - 19/9;
 
Мангистауская область - 42/36;
 
Павлодарская область - 106/12;
 
Северо-Казахстанская область - 69 /19;
 
Туркестанская область - 20/6.

Всего в стране выявлено 71 838 заболевших
 
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 372 человек выздоровели от КВИ.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 43 401. 
 

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