Число жертв коронавируса в Казахстане выросло до 134

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - 7 летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, в Алматы от КВИ скончались женщины 1951, 1928, 1936 годов рождения. В Акмолинской области - мужчины 1953, 1931 годов рождения и женщины 1963, 1952 годов рождения.





Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.





Итого по Казахстану 134 летальных случая.





Кроме того, за прошедшие сутки в стране выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 2,9%.

В разрезе регионов:

в Атырауской области - 65 (4,4%);

Карагандинской области - 43 (2,2%);

в городе Нур-Султане - 77 (2,30%);

в Восточно-Казахстанской области - 47 (10,2%);

Алматинской области - 23 (3,9%);

в городе Шымкенте - 47 (3,5%);

в Западно-Казахстанской области - 35 (3,0%);

Туркестанской области - 34 (5,5%);

Северо-Казахстанской области - 25 (10,2%);

в городе Алматы - 41 (1,2%);

в Актюбинской области - 18 (2,8%);

Жамбылской области - 10 (1,6%);

Акмолинской области - 19 (5,4%);

Мангистауской области - 13 (3,0%);

Кызылординской области - 12 (2,1%);

Павлодарской области - 14 (2,7%);

Костанайской области - 11 (3,1%).

Согласно информации МЗРК, выписан по выздоровлению 356 человек.

Всего в стране выявлено 18 765 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 514 человек.

Также стало известно, что за 23 июня в стране зарегистрировано 1096 бессимптомных носителей КВИ, не входящих в общую статистику. Общее число бессимптомных в РК выросло до 11 721.

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