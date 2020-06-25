Система Orphus

Число жертв коронавируса в Казахстане выросло до 134

24.06.2020, 08:43 8209
Число жертв коронавируса в Казахстане выросло до 134
Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - 7 летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, в Алматы от КВИ скончались женщины 1951, 1928, 1936 годов рождения. В Акмолинской области - мужчины 1953, 1931 годов рождения и женщины 1963, 1952 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.


Итого по Казахстану 134 летальных случая.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 2,9%.
 
В разрезе регионов:
 
в Атырауской области - 65 (4,4%);
 
Карагандинской области - 43 (2,2%);
 
в городе Нур-Султане - 77 (2,30%);
 
в Восточно-Казахстанской области - 47 (10,2%);
 
Алматинской области - 23 (3,9%);
 
в городе Шымкенте - 47 (3,5%);
 
в Западно-Казахстанской области - 35 (3,0%);
 
Туркестанской области - 34 (5,5%);
 
Северо-Казахстанской области - 25 (10,2%);
 
в городе Алматы - 41 (1,2%);
 
в Актюбинской области - 18 (2,8%);
 
Жамбылской области - 10 (1,6%);
 
Акмолинской области - 19 (5,4%);
 
Мангистауской области - 13 (3,0%);
 
Кызылординской области - 12 (2,1%);
 
Павлодарской области - 14 (2,7%);
 
Костанайской области - 11 (3,1%).
 
Согласно информации МЗРК, выписан по выздоровлению 356 человек.
 
Всего в стране выявлено 18 765 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 514 человек. 
 
Также стало известно, что за 23 июня в стране зарегистрировано 1096 бессимптомных носителей КВИ, не входящих в общую статистику. Общее число бессимптомных в РК выросло до 11 721.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая