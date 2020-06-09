Число жертв коронавируса в Казахстане выросло до 56

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Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Еще три человека скончались от коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, в Павлодарской области от COVID-19 скончался пациент 1957 года рождения, в Карагандинской области - пациент 1963 года рождения, в Атырауской области - пациентка 1948 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МЗРК.

Известно, что скончавшаяся в Атырауской области 72-летняя пациентка - жительница села Акколь. В инфекционное отделение ЦРБ она была доставлена с диагнозом "двусторонняя пневмония". Пенсионерка имела сопутствующие заболевания - артериальная гипертензия, прогрессирующая дисциркуляторная энцефалопатия сосудистого генеза, стеатоз печени, хронический панкреатит.

Тест на наличие КВИ пациентка сдала 4 июня, 6 июня анализ дал положительный результат на СОVID-19. Женщину готовили к переводу в областную инфекционную больницу, но внезапно ей стало плохо. Медиками была проделана сердечно-легочная реанимация, но все было безрезультатно, пациентка скончалась", - рассказали в пресс-службе областного акимата.

Это уже третий летальный исход от КВИ в Атырауской области.

Итого по Казахстану 56 летальных случаев.

Также в МЗРК проинформировали, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 165 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,3%.

В разрезе регионов:

город Алматы - 32 (1,1%);

город Нур-Султан - 24 (1,0%);

Карагандинская область - 18 (1,6%);

Алматинская область - 15 (3,5%);

город Шымкент - 14 (1,5%);

Западно-Казахстанская область - 13 (1,6%);

Атырауская область - 11 (0,9%);

Павлодарская область - 11 (4,3%);

Жамбылская область - 7 (1,7%);

Восточно-Казахстанская область - 5 (2,7%);

Туркестанская область - 5 (1,3%);

Кызылординская область - 4 (0,9%);

Мангистауская область - 3 (0,9%);

Костанайская область - 2 (1,0%);

Акмолинская область - 1 (0,6%).





Выписан по выздоровлению 241 человек.





Всего в стране выявлено 12 859 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 7376 человек.

На сегодняшний день число зарегистрированных случаев инфицирования КВИ в мире превысило 7 млн, выздоровели более 3,4 млн человек, скончались более 405 тыс. человек.

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