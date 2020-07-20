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Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч

19.07.2020, 14:05 5158
Москва. 19 июля. Kazakhstan Today - Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в субботу достигло 600 435. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.
 
По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (более 139,9 тыс.), Бразилию (более 78,7 тыс.) и Великобританию (более 45,3 тыс.), сообщает ТАСС.
 
К настоящему моменту коронавирус был выявлен более чем у 14,2 млн человек. Больше всего случаев инфицирования (3 697 743) выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (2 074 860), Индия (1 038 716) и Россия (765 437 - данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом).
 
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 70 тысяч, 43029 выздоровели, 375 скончались.
 

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