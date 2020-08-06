Членам национальной сборной по тяжелой атлетике помогли лекарствами

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Членов нацсборной обеспечили лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. В списке препаратов "Циклоферон" для профилактики вирусных заболеваний, витамины (цинк, C, "Детримакс"), антикоагулянт "Ксарелто" для тренеров и ветеранов спорта, а также перчатки и маски, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Федерации, такими наборами будут обеспечены и ветераны тяжелой атлетики.

Посылки отправились в Алматинскую область (Талдыкорган, Текели, Уштобе), Караганду, Кызылорду, Шымкент и Туркестанскую область, Акмолинскую область (Кокшетау и Степногорск), а также Восточно-Казахстанскую область (Усть-Каменогорск, Семей, Зыряновск).

Дополнительно для поддержки команды в этот сложный период карантина также будет выплачена разовая материальная помощь членам национальной сборной.

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