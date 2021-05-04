Что известно о вакцине Hayat-Vax

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В Министерства здравоохранения Казахстана рассказали о вакцине Hayat-Vax, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Hayat-Vax (SARS-CoV-2, VeroCell) против коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 - инактивированная вакцина и производится на базе Фармацевтической компании "Жулпар" (Рас-эль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты).

Вакцина Hayat-Vax зарегистрирована Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ от 9 декабря 2020 года, а затем в Китае - Китайским центром оценки лекарственных средств (CDE) 30 декабря 2020 года.

На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к производству в ОАЭ.

По официальным данным, более 50 миллионов доз вакцины для применения направлены в 34 страны мира.

Для производства инактивированной вакцины Hayat-Vax используется старая, но проверенная технология создания вакцин. При данной технологии вирус убивается, при этом сохраняется способность вызывать в организме защитные антитела. По данным Всемирной организации здравоохранения, доказано отсутствие вреда адъювантов в составе инактивированных вакцин. Адъюванты как вспомогательные вещества в составе инактивированной вакцины стимулируют иммунную систему и способствуют продолжительности иммунитета в организме. Вакцина не содержит консервантов", - говорится в сообщении.

Вакцина выпускается по одной дозе во флаконе.

Третья фаза испытаний аналогичной вакцины Синофарм проводилась в Аргентине, Бахрейне, Египте, Марокко, Пакистане, Перу и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), с участием более 68 000 человек.

Неблагоприятные проявления после иммунизации (далее - НППИ), в том числе тяжелые аллергические реакции у привитых не зарегистрированы.

Как вакцина вызывает иммунный ответ?

В ответ на введение инактивированной (убитой) и очищенной частицы вируса коронавирусной инфекций в организме стимулируется иммунная система, вырабатываются специфические антитела. Когда в организм попадает болезнетворный вирус коронавирусной инфекции, заранее выработанные после вакцинации антитела прикрепляются к вирусным белкам и блокируют их. В таком состоянии вирус не может наносить вред организму.

Вакцинация большого количества людей способствует созданию коллективного иммунитета. Чем больше людей вакцинировано, тем меньше вероятности встретить болезнь. Для стабилизации и предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции вакцинация среди населения должна поддерживаться на уровне не менее 60%", - подчеркнули в Минздраве.

Эффективность вакцины Hayat-Vax

В настоящее время в мире использовано более 10 миллионов доз и не поступало сообщений о серьезных побочных реакциях.

На основании имеющихся и промежуточных результатов доказана 79,3%-ная эффективность против инфекции COVID-19 и 100%-ная эффективность в предотвращении средних и тяжелых случаев заболевания.

Кому показана вакцинация вакциной Hayat-Vax

Вакцина Hayat-Vax показана лицам в возрасте от 18 лет и старше, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями при отсутствии их обострения.

Кому противопоказана вакцинация вакциной Hayat-Vax

Лицам, с аллергическими реакциями на какой-либо компонент (активные и вспомогательные вещества) вакцины или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины.

Вакцина не рекомендуется, пока результатами научных исследований не подтвердится безопасность данной вакцины для следующих групп: беременные, кормящие матери; дети в возрасте до 18 лет.

Вакцина временно не рекомендуется:

- лицам, при острых инфекционных заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой из-за риска кровотечения при внутримышечной инъекции (вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления);

- лицам, у которых в текущее время наблюдается обострение хронических заболеваний (вакцинация рекомендуется в период ремиссии);

- женщинам, планирующим беременность в ближайшем будущем (в настоящее время рекомендуется планировать беременность через 2 месяца после получения 2-й дозы вакцины);

- лицам, с положительным результатом на Covid-19 методом ПЦР;

- контактным лицам с больным инфекционным заболеванием, включая Covid-19 (контактировавшие с инфекционными заболеваниями прививаются после завершения срока карантина);

- переболевшим коронавирусной инфекцией рекомендуется вакцинироваться через 6 месяцев после выздоровления.

Лица с особой осторожностью вакцинируются вакциной при:

- наличии заболевании крови (снижение тромбоцитов или нарушения свертывания крови) и иммунодефицитными заболеваниями (при получении лечения, подавляющего иммунную защиту, рекомендуется отложить вакцинацию до конца лечения;

- прогрессирующих неврологических расстройствах.

Возможные ожидаемые нежелательные проявления после вакцинации:

- боль на месте инъекции;

- покраснение, небольшой отек на месте инъекции;

- подъем температуры, небольшая головная боль;

- очень редко - тошнота и рвота, диарея;

- головокружение, утомляемость, мышечные боли, артралгия, сонливость,

- кожная сыпь на месте инъекции; зуд на месте инъекции.

Продолжительность данных проявлений, как правило, не превышает трех дней и не требует специального лечения.

Подчеркивается, что серьезных побочных реакций, связанных с вакциной Hayat-Vax, не наблюдалось.

Полный курс вакцинации вакциной Hayat-Vax состоит из 2 доз, с интервалом 2-4 недели.

Вакцина вводится внутримышечно в дозе 0,5 миллилитра, в верхнюю треть плеча.

О транспортировке и хранении вакцины Hayat-Vax

Вакцина Hayat-Vax, как и другие инактивированные вакцины, хранится и транспортируется в условиях температурного режима от +20С до +80 градусов тепла. Это упрощает транспортировку и их распределение по областям и городам, а также хранение в медицинских организациях.

Запрещается замораживание инактивированных вакцин!

Важно знать, что вакцина против коронавирусной инфекции не способна вызвать у человека заражение COVID-19, так как убитый и очищенный вирус не может размножаться в организме вакцинированных людей и не способен вызывать заболевание даже у людей со слабым иммунитетом.

Перед вакцинацией проводится:

- осмотр врачом (фельдшером);

- опрос на выявление возможных противопоказаний к введению вакцины, в том числе: аллергических реакций на пищевые продукты, лекарственные препараты и компоненты вакцины; выявление острых заболеваний и обострения хронических заболеваний;

- предоставляется информация о рисках заболевания коронавирусной инфекцией и последствиях отказа от профилактических прививок против коронавирусной инфекции.

После вакцинации каждый привитый:

- находится под медицинским наблюдением в медицинской организации (рядом с прививочным пунктом) не менее 30 минут;

- в случае появления нежелательных проявлений рекомендуется обратиться к участковому врачу.

Запрещается после вакцинации посещать бани, сауны, проводить тепловые и другие процедуры в месте инъекции, что может привести к осложнениям.

Уважаемые казахстанцы! Вакцины являются одним из самых значительных достижений современной медицины, и благодаря вакцинам снижена заболеваемость и смертность от вакциноуправляемых инфекций во всем мире. Мы уверены, что ваше решение привиться против коронавирусной инфекции внесло бесценный вклад в дело искоренения коронавирусной инфекции не только на территории Казахстана, но и в целом на планете", - говорится в сообщении.

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