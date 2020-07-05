Чтобы получить бесплатные лекарства от COVID-19, нужно быть прикрепленным к поликлинике - МВК

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - В межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 рассказали, куда необходимо звонить, чтобы получить бесплатные лекарства от COVID-19, пневмонии и ОРВИ при лечении на дому, передает Kazakhstan Today.

В случае подозрения на симптомы коронавирусной инфекции, звонить нужно участковому врачу. В обязательном порядке для получения бесплатных лекарственных средств пациент с подтвержденным диагнозом должен быть прикреплен к своей поликлинике. Поскольку эти лекарства по регистру прикрепленного населения и по регистру диспансерных больных списываются индивидуально на пациента с диагнозом - легкая форма COVID-19, пневмония или ОРВИ, сообщили в МВК.

Также разъясняется, как быть, если человек прикреплен к другой поликлинике и находится в другом городе.

Из-за того что принцип территориальной принадлежности нарушился, граждане начали прикрепляться в поликлиниках не своего района или члены одной семьи прикреплены по разным поликлиникам. В данный момент, когда помощь желательно оказывать в шаговой доступности, они не прикреплены к той поликлинике, которая находится возле дома. В связи с этим, по действующему закону, а также приказу Министерства здравоохранения, лекарства будут выдаваться только прикрепленному контингенту. Но у граждан есть возможность по онлайн-заявлению, открепиться и прикрепиться по месту жительства. Это все делается онлайн. Много времени это не занимает. Все делается через портал электронного правительства Egov как государственная услуга", - уточнили в МВК.

Ранее в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 разъяснили порядок получения бесплатных лекарств для людей, лечащихся на дому от пневмонии, ОРВИ и легких форм коронавируса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства