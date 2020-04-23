Заразившийся COVID-19 бывший вице-министр здравоохранения рассказал о своем состоянии

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Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Экс-вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, заразившийся коронавирусом, написал пост в Facebook , в котом рассказал о своем состоянии и призвал казахстанцев к самоизоляции, передает Kazakhstan Today.

По словам Надырова, он проходит лечение в одном из столичных стационаров.

К счастью, болезнь протекает в относительно лёгкой форме. Наши врачи работают весьма самоотверженно, слаженно и профессионально, видно, что за эти месяцы уже отточено мастерство. За что, конечно же, им низкий поклон, они настоящие Герои!" - написал бывший замглавы Минздрава.

Он также отметил, что во время пандемии по долгу службы ездил по регионам, встречался с коллегами, посещал больницы.

Понимая вероятные риски заражения, я регулярно проходил тестирование на COVID-19. Все результаты тестов ранее были отрицательными, все, кроме того, что я получил вчера поздно вечером. Это лишний раз подтверждает коварство нашего невидимого врага!"

Надыров также отметил, что сегодня он должен был приступить к работе в качестве руководителя управления общественного здравоохранения Алматы. "Как только выздоровлю, готов вернуться в строй и нести службу на доверенном мне участке, а пока буду работать удаленно", - проинформировал он.

В обращении Надыров отмечает, что не ожидал такого резонанса от новости о заражении. "Прочитал множество сообщений со словами поддержки! Это, конечно же, придаёт мне силы, спасибо вам огромное!" - написал он.

В завершении он обратился ко всем казахстанцам. "Вирус более коварен, чем мы думаем, его бессимптомное течение усложняет диагностику. Поэтому важно соблюдать все меры предосторожности, находиться на полной самоизоляции. Берегите себя!!!" - заключается в сообщении.

Напомним, вчера постановлением правительства Надыров Камалжан освобожден от занимаемой должности вице-министра здравоохранения в связи с переходом на другую работу. Планировалось его назначение руководителем управления общественного здоровья Алматы. Однако, вечером у Камалжана Надырова подтвердился диагноз коронавирусная инфекция . В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом Алматы отставка руководителя управления общественного здоровья Тлеухана Абилдаевым приостановлена.

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