Ситуация по COVID-19 в Алматы ухудшается из-за "дельта"-штамма

АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Алматы остается напряженной из-за распространения "дельта"-штамма. Число зараженных продолжает расти. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбек Бекшин.

После снижения суточной заболеваемости до 65 - 110 случаев, вызванной вариантом альфа или так называемым "британским штаммом", с 3 недели июня по настоящее время мы наблюдаем рост суточной заболеваемости более 600 случаев, вызванной вариантом дельта, или "индийским штаммом". За последние сутки зарегистрировано 638 случаев коронавирусной инфекции", - сообщил Жандарбек Бекшин.

По его информации, с начала июля в городе зарегистрировано 4610 случаев коронавируса, в том числе за истекшую неделю - 3085 случаев: больше в 1,4 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Причины роста мы связываем с распространением в городе с 18 июня варианта "дельта", который обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические прояления. Как вы знаете, исследования показали, что доля дельта-варианта в общем объеме циркулирующих вариантов коронавируса уже доминирует в значительной степени и составляет 78 - 80%, в 16% "альфа" (британский), в 3% - COVID-19 (уханьский) варианты коронавируса", - уточнил главный санврач города.

Он также подчеркнул, что резко растет удельный вес зараженных с симптомами - с 53% до 88%. "Дельта"-штамм вызывает более тяжелые клинические проявления КВИ.

Анализ возрастного состава заболевших за последние 2 недели показал прежнюю нацеленность вируса на детей и молодых людей, ввиду высокой контагиозности варианта "дельта": удельный вес детей до 14 лет, несмотря на 2%-ное снижение, остается высоким - на уровне 13%. Наибольшую озабоченность вызывает продолжающийся рост заболеваемости среди граждан от 20 до 40 лет, увеличившийся на 3,4% и достигший наивысшего уровня в текущем году (39%); а также в возрасте 40 - 59 лет на уровне 25%", - сообщил Бекшин.

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