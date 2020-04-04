Система Orphus

Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане выросло до 448 случаев

03.04.2020, 12:12 7075
Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане выросло до 448 случаев
Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.00 3 апреля в Казахстане подтвердились еще 4 случая инфицирования коронаврусом, передает Kazakhstan Today. 
 

Зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Карагандинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Туркестанской области - 2 случая", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

 
Всего в стране подтверждены 448 случая регистрации коронавируса, из них:
 
Нур-Султан - 199 случаев; 
 
Алматы - 91 случай; 
 
Карагандинская область - 22 случая; 
 
Атырауская область - 20 случаев; 
 
Акмолинская область - 19 случаев; 
 
Жамбылская область - 6 случаев; 
 
Шымкент - 11 случаев; 
 
Восточно-Казахстанская область - 3 случая; 
 
Алматинская область - 9 случаев; 
 
Актюбинская область - 7 случаев; 
 
Северо-Казахстанская область - 15 случаев; 
 
Павлодарская область - 1 случай; 
 
Мангистауская область - 1 случай; 
 
Кызылординская область - 26 случаев; 
 
Западно-Казахстанская область - 2 случая; 
 
Туркестанская область - 16 случаев. 
 
В Казахстане от КВИ выздоровели 28 человек (Нур-Султан - 16, Алматы - 12), трое скончались. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая