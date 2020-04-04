Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане выросло до 448 случаев

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.00 3 апреля в Казахстане подтвердились еще 4 случая инфицирования коронаврусом, передает Kazakhstan Today.
Зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Карагандинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Туркестанской области - 2 случая", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.
Всего в стране подтверждены 448 случая регистрации коронавируса, из них:
Нур-Султан - 199 случаев;
Алматы - 91 случай;
Карагандинская область - 22 случая;
Атырауская область - 20 случаев;
Акмолинская область - 19 случаев;
Жамбылская область - 6 случаев;
Шымкент - 11 случаев;
Восточно-Казахстанская область - 3 случая;
Алматинская область - 9 случаев;
Актюбинская область - 7 случаев;
Северо-Казахстанская область - 15 случаев;
Павлодарская область - 1 случай;
Мангистауская область - 1 случай;
Кызылординская область - 26 случаев;
Западно-Казахстанская область - 2 случая;
Туркестанская область - 16 случаев.
В Казахстане от КВИ выздоровели 28 человек (Нур-Султан - 16, Алматы - 12), трое скончались.
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