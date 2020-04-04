Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане выросло до 448 случаев

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.00 3 апреля в Казахстане подтвердились еще 4 случая инфицирования коронаврусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Карагандинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Туркестанской области - 2 случая", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

Всего в стране подтверждены 448 случая регистрации коронавируса, из них:

Нур-Султан - 199 случаев;

Алматы - 91 случай;

Карагандинская область - 22 случая;

Атырауская область - 20 случаев;

Акмолинская область - 19 случаев;

Жамбылская область - 6 случаев;

Шымкент - 11 случаев;

Восточно-Казахстанская область - 3 случая;

Алматинская область - 9 случаев;

Актюбинская область - 7 случаев;

Северо-Казахстанская область - 15 случаев;

Павлодарская область - 1 случай;

Мангистауская область - 1 случай;

Кызылординская область - 26 случаев;

Западно-Казахстанская область - 2 случая;

Туркестанская область - 16 случаев.

В Казахстане от КВИ выздоровели 28 человек (Нур-Султан - 16, Алматы - 12), трое скончались.

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