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Количество зараженных COVID-19 в Казахстане увеличилось до 670

07.04.2020, 08:42 10666
Количество зараженных COVID-19 в Казахстане увеличилось до 670
Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 08.35 7 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 8 случаев коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 

Зарегистрировано еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 1, в Кызылординской области - 4, в Атырауской области - 3", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии. 

 
Всего в стране подтверждено 670 случаев регистрации коронавируса, из них:
 
в Нур-Султане - 222;
 
Алматы - 119;
 
Кызылординской области - 54;
 
Карагандинской области - 48;
 
Акмолинской области - 42;
 
Жамбылской области - 40;
 
Туркестанской область - 33;
 
Атырауской области - 32;
 
СКО - 25;
 
Шымкенте - 19;
 
Актюбинской области - 11;
 
Алматинской области - 10;
 
ВКО - 6;
 
Мангистауской области - 5;
 
ЗКО - 2;
 
Павлодарской области - 1;
 
Костанайской области - 1.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 74 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,3 млн. 

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. По последним данным в стране от КВИ излечились 46 человек, шестеро скончались. 
 

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