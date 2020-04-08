Количество зараженных COVID-19 в Казахстане увеличилось до 670

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 08.35 7 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 8 случаев коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 1, в Кызылординской области - 4, в Атырауской области - 3", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

Всего в стране подтверждено 670 случаев регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане - 222;

Алматы - 119;

Кызылординской области - 54;

Карагандинской области - 48;

Акмолинской области - 42;

Жамбылской области - 40;

Туркестанской область - 33;

Атырауской области - 32;

СКО - 25;

Шымкенте - 19;

Актюбинской области - 11;

Алматинской области - 10;

ВКО - 6;

Мангистауской области - 5;

ЗКО - 2;

Павлодарской области - 1;

Костанайской области - 1.





11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 74 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,3 млн.





Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. По последним данным в стране от КВИ излечились 46 человек, шестеро скончались.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства