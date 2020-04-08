Количество зараженных COVID-19 в Казахстане увеличилось до 670

Зарегистрировано еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 1, в Кызылординской области - 4, в Атырауской области - 3", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.
Всего в стране подтверждено 670 случаев регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане - 222;
Алматы - 119;
Кызылординской области - 54;
Карагандинской области - 48;
Акмолинской области - 42;
Жамбылской области - 40;
Туркестанской область - 33;
Атырауской области - 32;
СКО - 25;
Шымкенте - 19;
Актюбинской области - 11;
Алматинской области - 10;
ВКО - 6;
Мангистауской области - 5;
ЗКО - 2;
Павлодарской области - 1;
Костанайской области - 1.
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 74 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,3 млн.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. По последним данным в стране от КВИ излечились 46 человек, шестеро скончались.
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