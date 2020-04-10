В Алматы на COVID-19 проверят контактировавших с умершими от респираторных заболеваний и пневмонии

Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы на коронавирусную инфекцию проверят контактировавших с умершими от респираторных заболеваний и пневмонии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила на брифинге руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова, поликлинические службы определяют круг контактных лиц умерших, сообщается на портале coronavirus2020.kz.

Эксгумации не будет. Мы проводим своего рода эпидемиологический анализ по тем лицам, которые заболели пневмонией. С 25 марта было принято решение обследовать всех, кто заболел пневмонией, на коронавирусную инфекцию. 277 человек у нас в городе на сегодняшний день зарегистрировано. 248 были обследованы, из них у 25 была подтверждена коронавирусная инфекция. По умершим лицам мы проводим статистическую обработку, а именно обработку тех лиц, которые контактировали с ними по дому. Поликлинические службы на сегодняшний день проводят свои анализы. По их итогам, те лица, которые вместе с ними проживали, возможно, будут взяты на обследование на коронавирусную инфекцию", - пояснила Айзат Молдагасимова.

Она сообщила, что в Алматы расширили контингент, подлежащий тестированию на коронавирус.

Сегодня мы начали обследование медицинского персонала, имеющего респираторные заболевания, начали обследование среди лиц, которые задействованы в профилактике COVID-19, это сотрудники Нацгвардии, Министерства обороны, департамента полиции и другие лица, которые стоят на блокпостах", - сказала Айзат Молдагасимова.

Она отметила, что будут обследованы те лица, у которых есть признаки ОРВИ – это те, которые получают лечение в стационарных условиях, лица с наличием пневмонии обязательно проходят обследование на коронавирусную инфекцию.

По ее словам, свыше 55 тыс. тестов для определения коронавирусной инфекции доставило Министерство здравоохранения РК в Алматы.

За прошедший день 813 человек дополнительно прошли обследование методом ПЦР. 13 811 человек с самого начала были обследованы методом ПЦР на наличие коронавирусной инфекции, из которых у 121 человека подтвердилось наличие", - сказала Айзат Молдагасимова, отметив, что в городе имеется достаточное количество тестов.

Кроме того, отметила Молдагасимова, в последние дни сократилось количество случаев коронавирусной инфекции в городе.

Я думаю, что карантин никто не отменял. Условия пока тоже никто не отменял, и поэтому призываю их соблюдать. Основная причина снижения заболеваемости - самоизоляции", - сказала она.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг призвала граждан оставаться дома. "Безопасность нашего города зависит от того, насколько мы с вами правильно будем придерживаться этих ограничительных мероприятий", - заключила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

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