Пожилой мужчина с COVID-19 скончался в Павлодарской области

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - На 22.55 9 апреля в Павлодарской области зарегистрирован один летальный случай с Covid-19, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

В Павлодарской области зарегистрирован один летальный случай. Пациент 1936 года рождения", - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали 8 апреля с диагнозом "внебольничная полисегментарная пневмония средней степени тяжести, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)".

По информации ведомства, пожилой человек с 2016 года состоял на учёте с диагнозами "бронхиальная астма", "хроническая обструктивная болезнь лёгких" (ХОБЛ), "ишемическая болезнь сердца", "артериальная гипертензия третьей степени" и "злокачественное новообразование кожи туловища".

Анализ мужчины на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Хронические заболевания усугубили тяжесть состояния больного", - говорится в сообщении.

По последним данным, в стране подтвержден 781 случай регистрации коронавирусной инфекции, 60 человек выздоровели, восемь скончались.

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