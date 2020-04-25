Сорокалетний мужчина скончался от COVID-19 в Мангистауской области

Актау. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области зафиксирован первый летальный случай от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге в областном Центре общественных коммуникаций главный санитарный врач Мангистауской области Е. Садыманов, пациент проживал в Мунайлинском районе, в селе Батыр.

Мужчина 1980 года рождения обратился в скорую помощь 20 апреля с температурой и першением в горле. Сдал рентген, который показал наличие пневмонии. Отметим, что он до обращения в скорую помощь неделю болел. К слову, мужчина дважды сдавал тесты на коронавирус. Первый был отрицательный, второй положительный. Мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау. Он был женат, отец пятерых детей. Сейчас все контактировавшие с ним лица находятся на карантине", - рассказал Садыманов.

В настоящее время в Мангистауской области зарегистрировано 20 случаев заражения КВИ:в Актау - 11, в Жанаозене - 4, в Мангистауском районе - 4, в Мунайлинском районе - 1. Выздоровели четыре человека, скончался - 1.

В инфекционном стационаре проходят лечение 15 человек. Один из них находится на аппарате ИВЛ. Среди заболевших один медицинский сотрудник, трое полицейских, один военнослужащий, два пенсионера, девять безработных.

В контакте с заболевшими было 683 человека, в близком контакте - 161 человек, в потенциальном - 522 человека.





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