Северная и Южная Америка стали центром пандемии COVID-19 - ВОЗ

Женева. 14 мая. Kazakhstan Today - Центром пандемии COVID-19 стали Северная и Южная Америка. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Kazakhstan Today.

Маргарет Харрис пояснила, что на обоих материках количество случаев заражения растет, а наибольшее число в мире приходится на США, пишет РИА "Новости"

Согласно данным ВОЗ, за сутки зарегистрировано 81 577 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 4245. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 170 424, количество летальных исходов - 287 399.

Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям заражения - 1 781 564 инфицированных, в Европе - 1 780 316.

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