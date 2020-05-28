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Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 9 тысяч

27.05.2020, 09:15 27919
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 9 тысяч
Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане выросло до 9304, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией.
 
Прирост заболеваемости составил 3,7%.
 
В разрезе регионов: 
 
город Нур-Султан - 78 (4,6%);
 
город Алматы - 77 (3,4%);
 
Карагандинская область - 43 (6,5%);
 
город Шымкент - 38 (5,6%);
 
Атырауская область - 21 (2,3%);
 
Западно-Казахстанская область - 20 (4,4%);
 
Жамбылская область - 15 (4,4%);
 
Восточно-Казахстанская область - 7 (10,6%);
 
Кызылординская область - 7 (2,4%);
 
Алматинская область - 5 (1,7%);
 
Туркестанская область - 5 (1,5%);
 
Актюбинская область - 4 (1,4%);
 
Костанайская область - 4 (3,1%);
 
Мангистауская область - 4 (2,3%);
 
Павлодарская область - 4 (2,1%);
 
Северо-Казахстанская область - 3 (6,5%).
 
Всего в стране выявлено 9304 заболевших, выздоровели 4613, скончались 37 человек.
 
По последним данным, число заболевших в мире превышает 5,6 млн человек, выздоровело более 4,3 млн, скончалось более 352 тыс. человек.
 

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