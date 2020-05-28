Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 9 тысяч

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост заболеваемости составил 3,7%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 78 (4,6%);
город Алматы - 77 (3,4%);
Карагандинская область - 43 (6,5%);
город Шымкент - 38 (5,6%);
Атырауская область - 21 (2,3%);
Западно-Казахстанская область - 20 (4,4%);
Жамбылская область - 15 (4,4%);
Восточно-Казахстанская область - 7 (10,6%);
Кызылординская область - 7 (2,4%);
Алматинская область - 5 (1,7%);
Туркестанская область - 5 (1,5%);
Актюбинская область - 4 (1,4%);
Костанайская область - 4 (3,1%);
Мангистауская область - 4 (2,3%);
Павлодарская область - 4 (2,1%);
Северо-Казахстанская область - 3 (6,5%).
Всего в стране выявлено 9304 заболевших, выздоровели 4613, скончались 37 человек.
По последним данным, число заболевших в мире превышает 5,6 млн человек, выздоровело более 4,3 млн, скончалось более 352 тыс. человек.
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