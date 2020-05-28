Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 9 тысяч

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане выросло до 9304, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост заболеваемости составил 3,7%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 78 (4,6%);

город Алматы - 77 (3,4%);

Карагандинская область - 43 (6,5%);

город Шымкент - 38 (5,6%);

Атырауская область - 21 (2,3%);

Западно-Казахстанская область - 20 (4,4%);

Жамбылская область - 15 (4,4%);

Восточно-Казахстанская область - 7 (10,6%);

Кызылординская область - 7 (2,4%);

Алматинская область - 5 (1,7%);

Туркестанская область - 5 (1,5%);

Актюбинская область - 4 (1,4%);

Костанайская область - 4 (3,1%);

Мангистауская область - 4 (2,3%);

Павлодарская область - 4 (2,1%);

Северо-Казахстанская область - 3 (6,5%).

По последним данным, число заболевших в мире превышает 5,6 млн человек, выздоровело более 4,3 млн, скончалось более 352 тыс. человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства