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Пациентка с COVID-19 скончалась в Шымкенте

30.05.2020, 20:17 3376
Шымкент. 30 мая. Kazakhstan Today - В Шымкенте зарегистрирован еще 1 случай с летальным исходом от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, скончалась пациентка 1945 года рождения.
 
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай, как летальный от коронавирусной инфекции.
 
Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 38 человек. 

Всего в стране выявлено 10 382 заболевших, 5057 человек выздоровели.
 

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