Пациентка с COVID-19 скончалась в Шымкенте

Шымкент. 30 мая. Kazakhstan Today - В Шымкенте зарегистрирован еще 1 случай с летальным исходом от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, скончалась пациентка 1945 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай, как летальный от коронавирусной инфекции.

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 38 человек.





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