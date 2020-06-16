Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - В Алматы растет число заболевших с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления общественного здоровья Камалжан Надыров, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, мы наблюдаем тенденцию роста тяжелых пациентов. За последнюю неделю их количество практически удвоилось с 36 до 62 человек", - сказал Надыров.

Он уточнил, что в настоящее время в инфекционных стационарах находится 1226 человек, из них 57 детей. Среди госпитализированных 5 находятся в крайне тяжелом состоянии, 62 - в тяжелом, 575 - средней степени тяжести, 584 удовлетворительном, без симптомов - 55 пациентов.

Это бессимптомные, которые входят в группу риска", - уточнил глава управления.

Всего на 15 июня в Алматы зарегистрировано случаев с симптомами - 3113, бессимптомных - 813. За неделю, с 8 по 14 июня, зарегистрировано новых случаев с симптомами - 209 (с 2904 до 3113), бессимптомных - 616 (с 197 до 813). За неделю выписано - 150 пациентов, таким образом, количество выписанных достигло 2056 человек.

По структуре заболевших на долю возрастной категории 20-29 лет приходится 36,8% от общего числа зараженных. Среди возрастной категории 30-39 лет - 18,9%, 40-49 лет - 14,5%, 50-59 лет - 11,7%, среди лиц старше 60 лет и более - 8,1% от общего числа зараженных. Также 5,1% заболевших - дети до 14 лет, 4,9% - подростки 15-19 лет.

Заболевание в основном выявляется во время профобследования контактных лиц - 56,7%, а также при проведении профилактического обследования групп риска - 33,9%. Только 9,4% пациентов выявлено в результате самообращения.

Камалжан Надыров вновь рекомендовал алматинцам соблюдать рекомендации специалистов для снижения риска заражения коронавирусом. При получении положительного результата и при отсутствии симптомов необходимо, не выходя из дома, позвонить в поликлинику по месту прикрепления или в Сall- центр по номеру 3000-103.

При развитии клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациент направляется в инфекционный стационар.

Горожане с подтвержденным диагнозом COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире или с лицами старше 65 лет, входящими в группу риска, должны быть госпитализированы.

Еще раз хочу акцентировать внимание на алгоритме госпитализации. Если у вас есть положительный результат теста, но нет симптомов, НЕ нужно вызывать скорую помощь. Вам необходимо обращаться по телефону в поликлинику либо в Сall-центр по номеру 300-01-03. Вопрос о вашей госпитализации будет решаться на уровне поликлиники", - подчеркнул Надыров.

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