Кто может бесплатно пройти тестирование на COVID-19 в Алматы

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - В акимате Алматы рассказали, кто имеет право пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР бесплатно, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима, тестированию методом ПЦР подлежат по эпидемиологическим показаниям:

1) лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с COVID-19;

2) больные с ОРВИ и пневмониями;

3) лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 1-й и 7-й день изоляции;

4) лица из числа потенциальных контактов с больным COVID-19 при установлении факта контакта;

5) больные COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением ПМСП согласно клиническому протоколу;

6) бессимптомные вирусоносители COVID-19 на 10-й день после установления факта бессимптомного вирусоносительства.

С профилактической целью бесплатно сдать тест имеют право:

1) граждане, въезжающие в Казахстан, через пункты пропуска государственной границы на автопереходах и железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан;

2) лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами;

3) медицинские работники с повышенным риском заражения COVID-19 (инфекционные стационары, пульмонологические стационаров (отделений), стационарных изоляторов (для бессимптомных), карантинные объекты (для здоровых), приемных покоев стационаров, фильтров амбулаторно- поликлинических организаций, бригад скорой помощи, лабораторные специалисты, осуществляющие ПЦР диагностику, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы - 1 раз в месяц;

4) молодое поколение, прибывшее в воинские части.

С целью эпидемиологического надзора также тестирование проходят:

1) пациенты при плановой госпитализации в стационар;

2) пациенты при экстренной госпитализации;

3) беременные и новорожденные согласно клиническому протоколу;

4) пациенты, находящиеся на гемодиализе;

5) лица, поступающие в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);

6) лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, однократно при оформлении;

7) по эпидемиологическим показаниям согласно постановлению главного государственного санитарного врача соответствующей территории.

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