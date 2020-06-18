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Кто может бесплатно пройти тестирование на COVID-19 в Алматы

17.06.2020, 20:08 6805
Кто может бесплатно пройти тестирование на COVID-19 в Алматы
Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - В акимате Алматы рассказали, кто имеет право пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР бесплатно, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы акима, тестированию методом ПЦР подлежат по эпидемиологическим показаниям:
 
1) лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с COVID-19; 
 
2) больные с ОРВИ и пневмониями; 
 
3) лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 1-й и 7-й день изоляции;
 
4) лица из числа потенциальных контактов с больным COVID-19 при установлении факта контакта; 
 
5) больные COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением ПМСП согласно клиническому протоколу;
 
6) бессимптомные вирусоносители COVID-19 на 10-й день после установления факта бессимптомного вирусоносительства.
 
С профилактической целью бесплатно сдать тест имеют право: 
 
1) граждане, въезжающие в Казахстан, через пункты пропуска государственной границы на автопереходах и железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан;
 
2) лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами; 
 
3) медицинские работники с повышенным риском заражения COVID-19 (инфекционные стационары, пульмонологические стационаров (отделений), стационарных изоляторов (для бессимптомных), карантинные объекты (для здоровых), приемных покоев стационаров, фильтров амбулаторно- поликлинических организаций, бригад скорой помощи, лабораторные специалисты, осуществляющие ПЦР диагностику, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы - 1 раз в месяц; 
 
4) молодое поколение, прибывшее в воинские части.
 
С целью эпидемиологического надзора также тестирование проходят:
 
1) пациенты при плановой госпитализации в стационар;
 
2) пациенты при экстренной госпитализации;
 
3) беременные и новорожденные согласно клиническому протоколу; 
 
4) пациенты, находящиеся на гемодиализе;
 
5) лица, поступающие в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);
 
6) лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, однократно при оформлении;
 
7) по эпидемиологическим показаниям согласно постановлению главного государственного санитарного врача соответствующей территории.
 

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