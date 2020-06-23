В Алматы зарегистрировано два летальных случая от COVID-19

По информации Министерства здравоохранения РК, в Алматы от коронавируса скончались мужчины 1960 и 1957 годов рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 120 летальных случаев.
Кроме того, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 507 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Темп прироста составил - 2,9% среди симптомных носителей, из них:
в Северо-Казахстанской области - 27 (13,6%);
Костанайской области - 33 (11,3 %);
Восточно-Казахстанской области - 34 (8,6%);
Акмолинской области - 22 (7,2%);
Павлодарской области - 31 (6,6%);
Мангистауской области - 15 (3,6%);
Туркестанской области - 19 (3,3%);
в городе Нур-Султане - 103 (3,2 %);
в Карагандинской области - 58 (3,2%);
Актюбинской области - 18 (3,0%);
Западно-Казахстанской области - 32 (2,8%);
Атырауской области - 38 (2,7 %);
Алматинской области - 10 (1,7%);
Жамбылской области - 9 (1,5%);
в городе Шымкенте - 19 (1,5%);
в Кызылординской области - 7 (1,3%);
в городе Алматы - 32 (1,0%).
Всего в стране подтверждено 17 732 случаев инфицирования коронавирусом.
Также в Казахстане за 21 июня 2020 года зарегистрировано 964 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19. Всего выявлено 9809 бессимптомных носителей КВИ.
По последним данным, число случаев заболевания КВИ в мире превысило 9 млн человек, более 4,8 млн выздоровели, скончалось более 470 тыс. человек.
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