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В Алматы зарегистрировано два летальных случая от COVID-19

22.06.2020, 08:27 6697
В Алматы зарегистрировано два летальных случая от COVID-19
Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Число жертв коронавируса в Казахстане выросло до 120, передает Kazakhstan Today
 
По информации Министерства здравоохранения РК, в Алматы от коронавируса скончались мужчины 1960 и 1957 годов рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
 
Итого по Казахстану 120 летальных случаев.
 
Кроме того, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 507 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Темп прироста составил - 2,9% среди симптомных носителей, из них: 
 
в Северо-Казахстанской области - 27 (13,6%); 
 
Костанайской области - 33 (11,3 %);
 
Восточно-Казахстанской области - 34 (8,6%);
 
Акмолинской области - 22 (7,2%);
 
Павлодарской области - 31 (6,6%);
 
Мангистауской области - 15 (3,6%);
 
Туркестанской области - 19 (3,3%);
 
в городе Нур-Султане - 103 (3,2 %); 
 
в Карагандинской области - 58 (3,2%); 
 
Актюбинской области - 18 (3,0%); 
 
Западно-Казахстанской области - 32 (2,8%); 
 
Атырауской области - 38 (2,7 %); 
 
Алматинской области - 10 (1,7%); 
 
Жамбылской области - 9 (1,5%);
 
в городе Шымкенте - 19 (1,5%);
 
в Кызылординской области - 7 (1,3%); 
 
в городе Алматы - 32 (1,0%).
 
Всего в стране подтверждено 17 732 случаев инфицирования коронавирусом.
 
Также в Казахстане за 21 июня 2020 года зарегистрировано 964 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19. Всего выявлено 9809 бессимптомных носителей КВИ.
 
По последним данным, число случаев заболевания КВИ в мире превысило 9 млн человек, более 4,8 млн выздоровели, скончалось более 470 тыс. человек.
 

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