В Алматы зарегистрировано два летальных случая от COVID-19

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Число жертв коронавируса в Казахстане выросло до 120, передает Kazakhstan Today

По информации Министерства здравоохранения РК, в Алматы от коронавируса скончались мужчины 1960 и 1957 годов рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 120 летальных случаев.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 507 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Темп прироста составил - 2,9% среди симптомных носителей, из них:

в Северо-Казахстанской области - 27 (13,6%);

Костанайской области - 33 (11,3 %);

Восточно-Казахстанской области - 34 (8,6%);

Акмолинской области - 22 (7,2%);

Павлодарской области - 31 (6,6%);

Мангистауской области - 15 (3,6%);

Туркестанской области - 19 (3,3%);

в городе Нур-Султане - 103 (3,2 %);

в Карагандинской области - 58 (3,2%);

Актюбинской области - 18 (3,0%);

Западно-Казахстанской области - 32 (2,8%);

Атырауской области - 38 (2,7 %);

Алматинской области - 10 (1,7%);

Жамбылской области - 9 (1,5%);

в городе Шымкенте - 19 (1,5%);

в Кызылординской области - 7 (1,3%);

в городе Алматы - 32 (1,0%).

Всего в стране подтверждено 17 732 случаев инфицирования коронавирусом.

Также в Казахстане за 21 июня 2020 года зарегистрировано 964 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19. Всего выявлено 9809 бессимптомных носителей КВИ.

По последним данным, число случаев заболевания КВИ в мире превысило 9 млн человек, более 4,8 млн выздоровели, скончалось более 470 тыс. человек.

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