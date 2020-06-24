Заразиться от реагентов при тестировании на COVID-19 невозможно - акимат Алматы

Алматы. 23 июня. Kazakhstan Today - Акимат Алматы опроверг информацию о возможности заразиться коронавирусом при сдаче тестов на COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Комиссия по недопущению распространения коронавируса в Алматы официально заявила, что в процессе сдачи тестов на выявление коронавирусной инфекции отсутствуют риски заражения от реагентов. Подчеркивается, что рассылаемая в социальных сетях и мессенджерах информация о таких случаях заражения в Алматы не соответствуют действительности. Информация на данных аудиозаписях - ложь, заверили в акимате.

При сдаче тестов на коронавирусную инфекцию используются только сертифицированные реагенты. Вопрос диагностики коронавируса держится на особом контроле. Мы просим не поддаваться на провокации и слухи, ориентироваться на информацию официальных источников", - прокомментировал председатель Комиссии, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

Напомним, в Алматы действуют семь лабораторий (Национальный центр экспертизы, Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, Казахский научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, Центральная референс-лаборатория, казахстанско-корейская клиника Medical Partners Korea Clinic, КДЛ "Олимп", модульный комплекс на территории КЦДС "Атакент"), где проводятся тесты на COVID-19.

Во всех пунктах сдачи соблюдены требования санитарных правил, которые регламентируют работу в данном направлении, строгое соблюдение биологической безопасности персоналом является гарантом всей проводимой процедуры. В свою очередь, реагенты, используемые для тестирования, прошли все уровни проверки, по итогам которой были допущены к использованию в работе не только в РК, но и по всему миру. Отбор проводится стерильным, одноразовым материалом (зондами), которые после использования утилизируются согласно установленных правил. Повторное использование не допускается.

Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача РК, сотрудниками департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг осуществляются мониторинговые визиты проводимых исследований специалистами референс-лабораторий.

Со своей стороны, Комиссия дополнительно предупреждает руководителей частных лабораторий, оказывающих услугу населению по обследованию на COVID-19, об организации и контроле условий и мер по соблюдению мероприятий во время ужесточения карантина: масочный режим, социальная дистанция очереди, предварительная запись пациентов, распределение объема забора для проведения исследований. Ситуация в Алматы находится под контролем властей", - заверили в акимате.





В Алматы на сегодняшний день зарегистрировано 3429 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стационарах Алматы получают лечение 1388 пациентов, среди которых имеются 20 пациентов с крайне тяжелой формой заболевания и 150 пациентов с тяжелой формой заболевания.





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