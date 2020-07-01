Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Хоронить умерших от COVID-19 разрешат на всех кладбищах с соблюдением санитарных норм. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент агентства.

Важным для населения остается порядок захоронения усопших , внесены изменения в действующий порядок. Захоронения разрешены на любых кладбищах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм", - сказал Алексей Цой.

Он также вновь призвал население соблюдать пять золотых правил санитарных норм. "Необходимо носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать посещения мест массового скопления людей, не здороваться (за руку), не обниматься при встречах. На практике мы видим, что эти меры не всегда и не везде соблюдаются. Строгое соблюдение этих норм может сохранить жизнь и здоровье вашим близким", - подчеркнул министр.

Цой отметил, что миграция инфекции среди населения нарастает. В этой связи могут потребоваться меры , необходимые для разрыва цепи массового распространения коронавируса и достижения стабильного плато заболеваемости.

Еще раз подчеркну, что у правительства есть четкое видение по планомерному выходу из сложившейся ситуации и разработан детальный план неотложных мер для стабилизации ситуации по COVID-19", - заключил Алексей Цой.

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