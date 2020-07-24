Аким Алматы: приоритет - это борьба с COVID-19, все остальные расходы сокращаются

Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - Отвечая на вопросы жителей в прямом эфире программы Akimat Live на телеканале "Алматы", аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в условиях пандемии COVID-19 будут сокращены все неприоритетные расходы сокращаются, передает Kazakhstan Today.

Аким отметил, что первым приоритетом является борьба с коронавирусом. В этой связи все неприоритетные расходы бюджета сокращаются, средства перенаправляются на противоковидные мероприятия.

По его словам, запланированные ранее строительные проекты могут подождать до следующего года.

Как только началась пандемия, мы все проекты, не связанные с борьбой с пандемией, остановили. Надеемся, что до следующего года пандемия не затянется. В следующем году будет полегче, и мы возобновим запланированные строительные проекты", - сказал аким, отметив, что также были прекращены спортивно-культурные мероприятия.

В целом на борьбу с коронавирусом (с марта месяца текущего года) выделено порядка 60 млрд тенге, из них правительством выделено 11,5 млрд тенге. Данные средства были направлены на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары; закуп СИЗов; дезинфекцию подъездов, дворовых территорий и улиц и др.

Кроме того, 16 июля маслихат принял постановление об уточнении городского бюджета текущего года, в рамках которого на борьбу с КВИ направляется более 30 млрд тенге. В том числе на создание Стабилизационного и резервного фондов для обеспечения лекарственными препаратами ковидных госпиталей и беспроцентное кредитование фармацевтических компаний.

Также выделены средства на закуп медицинского оборудования для действующих и создаваемых ковидных стационаров на базе "Халык Арены", реанимации ЦГКБ, клинико-диагностической лаборатории и инфекционной больницы.

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