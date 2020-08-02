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Зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19

01.08.2020, 09:32 16795
Женева. 1 августа. Kazakhstan Today - Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 292 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии, передает Kazakhstan Today.
 
31 июля в мире были зарегистрированы 17 106 007 инфицированных и 668 910 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 292 527, число умерших увеличилось на 6812, сообщает ТАСС.
 
Днем ранее были выявлены 253 793 случая заражения и 5999 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
 
Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 8 152 173. За сутки этот показатель вырос на 171 946. Число умерших там увеличилось на 4567 и достигло 351 121. В Европейском регионе зарегистрированы 3 333 300 заразившихся и 212 520 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 25 241, умерли 438 человек.
 
 

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