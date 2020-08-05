Разработчики казахстанской вакцины от COVID-19 испытали ее на себе

Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - Разработчики казахстанской вакцины от COVID-19 добровольно испытали ее на себе, передает Kazakhstan Today.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом. По прошествии 3 суток самочувствие хорошее, температуры и аллергии нет. Доклинические испытания будут завершены 20 августа 2020 года, результаты будут переданы в Министерство здравоохранения РК", - сообщили в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности (НИИПББ).

После получения разрешения Минздрава РК с сентября 2020 года ожидается начало клинических испытаний на базе клиники Алматы на 44 добровольцах, не имеющих антител на COVID-19 (I фаза).

В середине октября 2020 года планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года. Принимая во внимание опыт многих стран (Китай, США, Россия) и необходимость обеспечения населения вакциной, предусматривается сокращение количества фаз клинических испытаний с IV до II. Указанное не противоречит требованиям ВОЗ, отметили в институте.

В случае подтверждения ВОЗ результатов клинических испытаний кандидатной вакцины, Казахстан будет готов осуществлять производство вакцины на базе строящегося завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИПББ. Проектная мощность завода до 60 млн доз в год, завершение строительства - декабрь 2020 года", - проинформировали в НИИПББ.

15 мая начаты доклинические испытания вакцины на лабораторных животных. 6 июля вакцина передана в Национальный центр экспертизы лекарственных средств Минздрава, который подтвердил воспроизводимость результатов доклинических испытаний вакцины, полученных ранее НИИПББ. 10 июля НИИПББ приступил к испытанию вакцины на приматах (макаках резус), титр антител - Ig M, Ig G, уже на седьмой день составил 3,5 Iog (высокий показатель). Согласно требований ВОЗ 13 августа планируется определение окончательного титра антител у макак резус, который должен составлять не менее 7 Iog, что является показателем высокой иммугенности.

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